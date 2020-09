Gottheil bleibt Chef im Rathaus

Mit Blick auf die Abstimmungswerte ließ sich in den drei Ortsteilen ein wahres Gefälle erkennen. So erzielte der gebürtige Holtwicker in seinem Heimatort ganze 91,95 Prozent, in Osterwick sicherte er sich 84,83 Prozent, während in Darfeld lediglich 74,22 Prozent für Gottheil stimmten. „Mancher beurteilt das große Ganze, manch anderer dagegen einzelne Sachverhalte“, ordnete der wiedergewählte Bürgermeister die Zahlen ein und betonte gleichzeitig: „Mich wirft dieser Wert nicht um.“ Er wolle, mit Blick auf strittige Themen wie die Außengastronomie beim Hotel-Restaurant Feldkamp, weiterhin seinen Kurs fortsetzen, um auch in Zukunft im rechtlich sicheren Bereich zu bleiben.

Abseits davon sei er gewillt, weiterhin erfolgreich in und für Rosendahl zu arbeiten. „Auch mit einem neu formierten Rat bin ich zuversichtlich, dass wir die Geschicke in der Gemeinde weiter gut lenken werden“, betonte der 48-Jährige. Das Vertrauen der Wähler wolle er in den kommenden Jahren konstruktiv zurückzahlen.