Name in den Schulalltag integrieren

Auch auf den Ersatztermin hat das Virus weiter Einfluss. „Es können leider nicht so viele Personen an der Feier teilnehmen, wie wir uns das gewünscht haben“, bedauert Karin Emming. So muss sich die Schule an die Coronaschutz-Verordnung halten – mehr als 150 Teilnehmer sind nicht erlaubt. Ein Schüler-Auftritt aus dem Kurs „Darstellen und Gestalten“ und musikalische Begleitung sollen dennoch für ein ansehnliches Event sorgen. „Am Vorabend wird Manfred Lütz, Großneffe von Paulus van Husen, aus seinem Buch über seinen Großonkel lesen“, ergänzt Wellenbüscher. Interessierte können sich ab jetzt bis zum 1. Oktober unter m.segeler@seklero.de oder Tel. 02566/4218 anmelden.

Auch abseits der eigentlichen Feierlichkeiten soll der neue Name in den Schulalltag integriert werden. „Den Schülern soll die Person Paulus van Husen im Rahmen des Unterrichts bewusst näher gebracht werden“, schaut Wellenbüscher voraus. „Die Erinnerungskultur soll so weitergelebt werden.“ Ein großes Plus des neuen Namens sei dabei, dass Paulus van Husen vielen noch unbekannt ist. „Wir wollen seine Geschichte bekannt machen und weitertragen“, macht Emming deutlich.

Viel Gewöhnungszeit, um die Umbennennung der Sekundarschule zu verinnerlichen, haben die Kollegen im Lehrerzimmer nicht gebraucht. „Paulus-van-Husen-Schule geht auf jeden Fall gut über die Lippen, deswegen ging das ganz schnell“, lacht Wellenbüscher. Auch den Schülern solle der Name immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Bei den neuen Fünftklässlern macht sich Karin Emming überhaupt keine Sorgen: „Sie haben unsere Schule auch gar nicht anders kennengelernt.“