Fantasie in der Natur freien Lauf lassen

Holtwick. Die Vorbereitungen für ihr neustes Projekt laufen bereits auf Hochtouren. „Wir haben gestern an der Werkbank in einer Schiefernplatte gebohrt“, erzählt der fünfjährige John. Gemeinsam mit seinen Freunden Fred, Philipp und Lasse arbeitet er an einem Igel-Zuhause. Währenddessen spielen andere Kinder Rollenspiele wie Räuber Hotzenplotz. „Außerdem haben wir noch Mais vom Feld gesammelt“, ergänzt die kleine Sammy. Gemeinsam wollen die Kinder nämlich ein Maisbecken zum Spielen bauen. „So ist hier bei uns der Alltag“, lacht Christina Dilkaute, Gruppenleiterin der Waldgruppe des Kindergartens St. Nikolaus in Holtwick.

Von Leon Eggemann