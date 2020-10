Passende Ersatzfläche gesucht

Osterwick. Ein erster Aufschlag, um mehr Wohnfläche in Osterwick zu schaffen, wurde bereits im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss gemacht. In diesem stellte die Gemeindeverwaltung die Planungen vor, die Fläche am Friedhof im Schoppenbusch in Wohnbaufläche zu ändern (wir berichteten). Entstehen könnten auf der Grünfläche, die der katholischen Kirchengemeinde gehört und ursprünglich als Erweiterungsfläche für den Friedhof gedacht war, sechs bis acht Grundstücke. Im Rahmen der Ratssitzung haben sich die Mitglieder einstimmig für die Umänderung der Grünfläche in Wohnbaufläche ausgesprochen. Gleichzeitig wurde ebenfalls einem Antrag, der die Gemeinde beauftragt, eine geeignete Ersatzfläche vorzugsweise in der Nähe des Friedhofes oder an anderer Stelle in Osterwick zu finden, einstimmig entsprochen.

Von Leon Eggemann