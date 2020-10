Wissen für die Jugendarbeit auffrischen

Rosendahl (lsy). Damit sie ihr ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit auf einer guten Basis ausführen können, damit sie über das nötige Know-How verfügen und selbst Angebote der Jugendarbeit betreuen können, bietet die Offene Kinder- und Jugendarbeit Rosendahl (OKJA) für engagierte Jugendliche regelmäßig Jugendleiter-Schulungen an. In drei Modulen und einem zusätzlichen Erste-Hilfe-Kurs können die ehrenamtlichen Mitarbeiter ihre Jugendleiterkarte (JuLeiCa) erwerben. Die Jugendleiterkarte ist drei Jahre gültig. Die OJKA bietet jetzt die Möglichkeit für Jugendliche, deren JuLeiCa bereits abgelaufen ist, diese in einem Auffrischungskurs neu zu erwerben.

Von Leon Seyock