Tonnenschwere Rohre werden im Boden versenkt

Nachdem bereits in den Sommermonaten ein 35 Meter breiter Arbeitsstreifen gezogen und die Erde beiseitegeschoben wurde, haben in den vergangenen Tagen die Pressungen stattgefunden, wie Helmut Roloff auf Nachfrage erläutert. Unter anderem wurde so ein Rohrelement unter der Gescherer Straße verlegt, ohne dass diese dafür aufgerissen werden musste. Bevor auch die weiteren Elemente in der Erde verschwinden werden, sind Bauarbeiter aktuell damit beschäftigt, Drainagen zu verlegen. „Das ist wichtig, um in einem nächsten Schritt dann die Verlegung der einzelnen Rohrelemente zu erreichen“, sagt Helmut Roloff. Anschließend werden diese Elemente miteinander verschweißt. Die gesamten Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. „Wir hoffen weiterhin auf gutes Wetter, damit wir auch in den kommenden Wochen im Zeitplan bleiben“, so der Pressesprecher von Open Grid Europe.

Sind alle Leitungen verlegt, steht zu guter Letzt die Rekultivierung der gesamten Arbeitsfläche an. Die Erde wurde vor Beginn der Maßnahme in drei Schichten abgetragen. „In der richtigen Reihenfolge werden die Bodenschichten wieder eingebaut“, so Roloff. Für die Rekultivierungsmaßnahmen hat der Fernleitungsnetzbetreiber ein externes Unternehmen beauftragt. Aus Sicherheitsgründen dürften in einem Schutzstreifen von zehn Metern keine Bäume gepflanzt oder Bauwerke errichtet werden.

„Wenn alle Arbeiten wie geplant ausgeführt werden können, bleibt es dabei, dass das Erdgas im März 2021 durch die Rohre der Zeelink-Fernleitung transportiert werden kann. Das ist weiterhin unser anvisiertes Ziel“, zeigt sich Helmut Roloff optimistisch. Das gesamte Projekt wird in der Beschreibung mit 660 Millionen Euro beziffert.