Der Mann griff in die Kasse und flüchtete mit Bargeld. Die Frau blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolglos, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, sehr schlank, dunkelblauer Parka mit aufgesetzter Kapuze, dunkle Jogginghose, schwarze Nike-Schuhe mit weißer Sohle und weißem Nike-Zeichen. Während des Überfalls befand sich zudem eine Kundin im Supermarkt, die dem Räuber hinterhergerannt ist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit einen Mann vor dem Supermarkt oder in der Nähe gesehen haben und auf den die Beschreibung passt. Wie weitere Zeugen soll sich die Frau bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140 melden.