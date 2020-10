Söller und Fleige-Völker im Rennen

Bereits im Vorfeld hätten sich die Fraktionen und die Wählergemeinschaft besprochen, wie die Frage nach den stellvertretenden Bürgermeistern gemeinsam geklärt werden soll. Philipp Brockhoff, der in der kommenden Wahlperiode Fraktionsvorsitzender der SPD sein wird, dazu: „Die Zugriffsrechte mit Blick auf die Sitzverteilung sind deutlich geklärt. Von daher hatten wir als SPD kein Interesse, einen stellvertretenden Bürgermeister zu stellen.“ Eine gemeinsame Liste etwa mit Bündnis 90/Die Grünen habe von Anfang an nicht im Raum gestanden – nach der Sitzverteilung (siehe Infobox) hätte ein Zusammenschluss ohnehin nicht ausgereicht, um dem Zugriffsrecht zufolge einen gemeinsamen Kandidaten zu stellen. „Wir sind gut aufgestellt, wenn die Fraktionen mit den meisten Stimmen das Zugriffsrecht bekommen und Kandidaten aus ihren Reihen aufstellen“, sagt Winfried Weber, Fraktionsvorsitzender von den Grünen. „Für uns ist diese Entscheidung völlig in Ordnung.“

Dass die WIR Josefa Fleige-Völker nominiert, sei unter den sieben künftigen Ratsmitgliedern schnell klar gewesen. „Wir haben nach einem Kandidaten gesucht, der einerseits für den Posten geeignet ist und andererseits auch den gesamten Rat repräsentieren kann“, berichtet Hartwig Mensing von Gesprächen innerhalb der Wählergemeinschaft. „Wir waren uns einig, dass Josefa Fleige-Völker dafür die geeignete Person ist und werden sie einstimmig als Kandidatin vorschlagen“, so Mensing weiter. Fleige-Völker gehört seit drei Jahren dem Gemeinderat an.

- In der konstituierenden Ratssitzung am 5. November wird in geheimer Abstimmung über die Vorschläge befunden. Auch weitere Formalien, etwa die Bildung der Fachausschüsse, stehen auf der Tagesordnung.