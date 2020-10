Ein Schritt Richtung Außengastronomie

Darfeld. Noch ein Jahr lang Radfahrer, die sich eine Bewirtung an der frischen Luft wünschen, wegschicken, wollen sie nicht. „Wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen sein“, erklärt Melanie Feldkamp. Daher bemüht sie sich bereits seit einiger Zeit gemeinsam mit ihrem Partner Markus Lindner um eine Erlaubnis, an ihrem Hotel-Restaurant eine Außengastronomie anbieten zu dürfen. „Es geht auch darum, dass wir uns weiter über Wasser halten können“, betont die Darfelderin. Das Problem: In Gesprächen mit der Gemeinde gab es lange keinen Konsens. Nun ist allerdings ein großer Schritt Richtung Außengastronomie möglich.

Von Leon Eggemann