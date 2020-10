Nach ersten Informationen der Polizei und des Löschzuges Holtwick kam es nach einer missachteten Vorfahrt zur Kollision zwischen zwei PKW. Ein 81-Jähriger aus Stadtlohn war mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Holtwick unterwegs. An der Einmündung zur B474 (Riege) bog er nach links in Richtung Holtwick ab. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 22-Jährigen aus Legden. Er war laut Polizeiangaben in Richtung Holtwick unterwegs.

Beide Fahrer mussten von Feuerwehrkräften aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden so schwer verletzt, dass sie zur Uniklinik nach Münster gebracht wurden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 35 000 Euro. Die gesamte Unfallstelle war für mehrere Stunden großflächig gesperrt.