Buche steht Kita-Planungen im Weg

Wie die Gemeindeverwaltung in der zugehörigen Sitzungsvorlage beschreibt, handelt es sich um eine 16 Meter hohe Buche, die den Architekten wortwörtlich im Weg steht. Als diese nämlich die Lage und Ausmaße des Baumes in ihre Entwurfspläne aufgenommen haben, stellte sich heraus, dass bei Erhalt der Buche das Gebäude verschoben werden muss. Dadurch würde allerdings die Außenspielfläche kleiner werden. Der Investor bittet deshalb darum den Baum entfernen zu dürfen und bietet als Kompromiss an, zwei neue Bäume zu pflanzen.

Grundsätzlich könnte sich dieser Antrag als schwierig gestalten. Schließlich hat der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in einer Sitzung im Jahr 2018 einstimmig beschlossen, dass „Gemeindliche Bäume grundsätzlich nur dann gefällt werden, wenn durch eine Begutachtung nachgewiesen wird, dass die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gegeben ist oder wenn die Entfernung verkehrsordnungsrechtlich notwendig ist.“ Wie die Verwaltung beschreibt, habe der Baumkontrolleur der Gemeinde Rosendahl den Baum in Augenschein genommen und festgestellt, dass dieser in einem guten Zustand ist. Zudem sei die Entfernung des Baumes für die geplante Zufahrt zum Kindergarten nicht notwendig. Hierfür wird bereits ein Baum, welcher im Verkehrsraum steht, gefällt. Auch die Anlieger am Wiedel hätten sich bereits bei der Gemeinde für einen Erhalt der Buche ausgesprochen. Wie diese Situation nun gehandhabt wird, wird am Mittwoch im Ausschuss sowie in der konstituierenden Ratssitzung am Donnerstag (5. 11.) besprochen.