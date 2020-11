Geplante Bebauung sorgt für Ärger

Osterwick. Über 150 Unterschriften haben sie bereits gesammelt. Dabei haben die Anwohner des Friedhofs in Osterwick ein klares Ziel vor Augen: die anliegende Grünfläche, die seit Jahren als Bolzplatz genutzt wird, soll erhalten bleiben. Mit den Planungen der katholischen Kirche, die als Eigentümer die Grünfläche in Wohnbaufläche ändern will, seien sie sehr unzufrieden. „Die Listen wollen wir dann am Ende des Monats der Kirche übergeben“, kündigt Anwohnerin Reinhild Eggemann an. Mit Eltern und Kindern, die sich ebenfalls für einen Erhalt aussprechen, seien die Initiatoren der Unterschriften-Aktion bereits in Kontakt getreten. „Wir möchten niemanden ärgern, uns geht es darum, die Meinung der Kinder zu hören“, merkt sie an.

Von Leon Eggemann