Ein Leben für die Musik

Darfeld. Die Leidenschaft zur Musik wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. „Ich bin da absolut von meinen Vater Tönne geprägt“, lächelt Ralf Michgehl. Schon von klein auf kam er mit dem Musikzug Darfeld in Kontakt. „Ich bin Papa damals schon bei jeder Prozession hinterher getingelt“, erinnert sich der Darfelder. So entfachte auch bei ihm eine Begeisterung. „Seit ich acht Jahre alt bin, spiele ich schon Musik“, schmunzelt Michgehl. Drei Jahre später trat er in den Musikzug ein, mittlerweile ist er 40 Jahre lang aktives Mitglied. „30 davon im Vorstand“, erklärt der heute 51-Jährige. „Erst noch als Beisitzer, dann zwölf Jahre lang als Kassierer.“ Seit 2008 ist er nun als 1. Vorsitzender tätig. Noch. „Ich habe beschlossen, in Zukunft etwas kürzer zu treten“, sagt Michgehl. Die Entscheidung sei nicht spontan getroffen worden. „Mir war schon vor vier Jahren klar, dass nach drei Amtszeiten auch mal gut ist“, verrät er. Daher habe er auch den Vorstand frühzeitig darüber informiert.

Von Leon Eggemann