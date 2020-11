Keine Jubiläums-Begegnung 2021

Rosendahl. Ursprünglich hätte die Feier zum 50-jährigen Jubiläum des Partnerschaftsvereins Rosendahl-Entrammes/Forcé/Parnè sur Roc bereits an Christi Himmelfahrt dieses Jahres stattfinden sollen. Diesen Planungen machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen sollten die Feierlichkeiten im Mai 2021 nachgeholt werden. „In Anbetracht der jetzigen Situation und der Ungewissheit, wie sich die Lage im nächsten halben Jahr entwickeln wird, haben wir schweren Herzens einstimmig beschlossen, dass unsere große Jubiläums-Begegnung Christi-Himmelfahrt 2021 nicht stattfinden wird“, erklärte jetzt Monika Klein, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Stattdessen solle im Mai 2022 ein unbeschwertes Wiedersehen mit den französischen Partnern gefeiert werden. „In Frankreich ist die Situation noch um einiges schlimmer als in Deutschland“, betont Monika Klein. So hätten bereits einige ältere französische Mitglieder angekündigt, aus Sicherheitsgründen nicht mitfahren zu wollen.

Von Leon Eggemann