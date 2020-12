Pyramidenförmig – buschig – kräftig

Auch auf dem Hof der Familie Schulze-Farwerk wurden bereits die ersten Tannen und Fichten eingenetzt. „Die ersten Bäume sind schon weg, richtig los geht es aber erst am Wochenende“, sagt Franz Josef Schulze-Farwerk. Grund genug also, dass er am vergangenen Wochenende die Fahrt ins Sauerland angetreten und dort reichlich Bäume geladen hat – 100 Nordmanntannen und 20 Fichten hat er insgesamt geordert. „Wir haben unsere Bestellung schon im August aufgegeben“, sagt er lachend. Obwohl in den heißen Sommermonaten an die Weihnachtszeit noch nicht zu denken ist: „Die Forstwirte müssen schließlich planen können“, begründet Schulze-Farwerk.

Frisch aus der eigenen Schonung stammen die Bäume, die Familie Wiechert zum Kauf anbietet. „Unsere Bäume sind alle von Hand angepflanzt“, sagt Margret Wiechert-Kersting. Ein typischer Tannenbaum, wie er an den Weihnachtstagen im Wohnzimmer steht, wächst rund acht bis zehn Jahre – dann habe er eine Größe von etwa zwei Metern erreicht. „Die Leute wollen Nordmanntannen“, bringt es Wiechert-Kersting auf den Punkt. Rund 90 Prozent der verkauften Bäume seien „Nordmänner“. Damals, als die Familie in den 1960er Jahren mit dem hofeigenen Verkauf begonnen hat, seien es ausschließlich Fichten gewesen, welche die Leute sich ins Haus geholt haben. „Eine Fichte muss man aber mögen“, merkt Wiechert-Kersting an. Die Blaufichte beispielsweise habe harte Nadeln und würde dadurch extrem piksen, „sogar mit Handschuhen kann man die Bäume kaum anfassen“, so die Landwirtin. Außerdem würden Fichten früher anfangen zu nadeln. Für Franz Josef Schulze-Farwerk liegt allerdings ein Vorteil dieser Bäume auf der Hand: „Häufig werden Fichten von Familien gekauft, die ein Haustier haben. Denn auch Katzen und Hunde mögen die spitzen Nadeln nicht.“

Nordmanntannen bietet Familie Wiechert seit etwa zehn Jahren an. Neben bereits geschlagenen Tannen, aus denen die Kunden auswählen können, kann der Schonung auch ein direkter Besuch abgestattet werden. „Manche Familien kommen schon in den Herbstmonaten, um den für sie perfekten Baum auszusuchen“, berichtet Margret Wiechert-Kersting weiter. Ist dieser gefunden und reserviert, kommen die Familien kurz vor den Weihnachtsfeiertagen zurück und können sich die Tanne selbst schlagen.

Trotzdem sind die nächsten Tage mit jeder Menge Arbeit gefüllt: „An den kommenden Wochenenden packen wir alle mit an. Dann ist die gesamte Familie auf den Beinen“, so Wiechert-Kersting. Bis zum Heiligen Abend laufe der Verkauf, „besonders ältere Personen halten an der Tradition fest und kaufen und schmücken erst am 24. Dezember ihren Weihnachtsbaum.“

Nicht nur im Advent bleibt in einer eigenen Schonung für Weihnachtsbäume alle Hände voll zu tun, wie Gabriele Wiechert ergänzt: „Im Frühjahr werden die Bäume gedüngt und es wird ein Formschnitt durchgeführt, damit die Tannen nicht so schnell in die Höhe wachsen.“ Nicht zuletzt müssen die Bäume auch regelmäßig vom Gras freigeschnitten werden. „Die Hege und Pflege nimmt das ganze Jahr über einige Zeit in Anspruch“, betont Gabriele Wiechert. Und das alles, damit jeder den für sich perfekten Baum findet.