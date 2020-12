„Lassen Eltern nicht im Regen stehen“

Wer dennoch für sein Kind eine Betreuung am 21. und 22. Dezember in Anspruch nehmen möchte, hat noch bis Montag (14. 12.) beziehungsweise an der Osterwicker Grundschule bis Dienstag (15. 12.) die Möglichkeit dazu, sich an den Schulen zu melden. „Wir brauchen entsprechende Planungssicherheit“, begründet Thomas Middelberg, Rektor der Sebastian-Grundschule. Dort seien bislang drei Kinder angemeldet, „sie bleiben bei der Betreuung jahrgangskonform unter sich und werden von denjenigen Lehrern betreut, die sie an den beiden Tagen ohnehin im Unterricht nach Stundenplan gehabt hätten“, schildert Middelberg. Über die Homepage und per Post hätte die Grundschule darüber informiert.

An allen drei Rosendahler Grundschulen werden die Kinder im Vormittag von Seiten der Schule betreut, nachmittags übernimmt der Offene Ganztag (OGS). „Ein Mittagessen wird es allerdings nicht geben“, betont Claudia Lanca. Die Holtwicker Grundschule passt sich an die Einteilung der Kinder aus der OGS an, „wir wollen die Schüler nicht durcheinander mischen“, so die Rektorin. Claudia Lanca gehe „fest davon aus“, dass die unterrichtsfreien Tage angesichts der Infektionszahlen und der zeitnah angekündigten Gespräche zwischen Bund und Länder noch weiter nach vorne gezogen werden. „Da es sich nicht um Ferien handelt, sind wir zu einer Betreuung angehalten“, sagt Lanca. Aktuell befänden sich die Schulen allerdings in der Schwebe, „wir müssen auf klare Ansagen der Landesregierung warten“, spricht Claudia Lanca für alle drei Grundschulen. Thomas Middelberg ergänzt: „Wir können auf alle Situationen spontan reagieren. Dazu brauchen wir aber deutliche Vorgaben.“

Eine ausgeweitete Maskenplicht wird es an der Darfelder Antonius-Grundschule geben, wie Rektorin Andrea Lyding auf Nachfrage ankündigte. Denn dort sollen die Kinder, sieben sind bisher angemeldet, in einer Gruppe betreut werden. „Masken dürfen nur im Klassenverband abgenommen werden. Das ist bei der Betreuung aber nicht der Fall“, so Lyding. Eine Maskenpflicht bestehe somit an beiden gesamten Tagen.

Trotz der ungewöhnlichen Umstände hofft Thomas Middelberg auf eines: „Ich wünsche mir für die Kinder, dass wir die Zeit vor Weihnachten gemeinsam in einem vernünftigen Rahmen zu Ende führen können. Sie sollen mit dem Gefühl aus der Schule heraus in die Ferien starten, dass es auch noch schöne Dinge gibt.“