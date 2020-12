„Es ist wichtig, dass wir jetzt schließen“

Wie Bund und Länder am vergangenen Sonntag verkündeten, öffnet der Einzelhandel heute zum letzten Mal in diesem Jahr – mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf – seine Türen. Während der ersten Infektionswelle im Frühjahr durften Gartenbau-Betriebe weiterhin geöffnet bleiben, „diese Regelung wird es dieses Mal nicht geben“, weiß Dahlke. Er ist froh, dass ihn der zweite Lockdown nicht in der Hauptsaison trifft.

Ihren Dienstleistungen nachkommen durften bis zuletzt die Friseure. Ab heute bis mindestens zum 10. Januar müssen aber auch sie eine Zwangspause einlegen. Um nicht allen Kunden absagen zu müssen, versuchen Winfried Dolle und sein Team vom gleichnamigen Salon in Darfeld in den verbleibenden Tagen noch möglichst viele Termine unterzubringen. „Wir fangen um sieben Uhr morgens an und schließen um 22 Uhr. Damit können wir zwar nicht alle ausfallenden Termine kompensieren, aber es ist eine Möglichkeit, zumindest noch einige Kunden zu erreichen“, erklärt Inhaber Winfried Dolle. Das bedeutet: Haare schneiden im Akkord. Trotzdem unterstützt Dolle die jetzt getroffenen Maßnahmen: „Man sieht ja, dass die Infektionszahlen nicht sinken, deshalb ist eine Schließung des Einzelhandels einfach notwendig.“ Diese Einsicht würde sich Dolle auch von weiteren Friseursalons wünschen, denn die Rate der Schwarzarbeit sei bei Friseuren sehr hoch. Auch Winfried Dolle selbst bekomme häufig Anfragen, ob Termine zuhause möglich seien. „Das wird es bei uns aber nicht geben“, versichert er.

Ob die Orthopädie-Schuhtechnik Neuhaus komplett schließen muss, stand bis gestern noch nicht fest. „Im ersten Lockdown mussten wir zwar unsere Ladenfläche schließen, unsere Werkstatt durften wir aber offenhalten“, berichtet Inhaber Karl-Heinz Neuhaus. Er wartet aktuell noch auf eine Mitteilung der Innung für Orthopädieschuhtechnik NRW. Nicht betroffen von der Schließung ist der Schreibwarenladen Brüggemann & Ahlers in Holtwick. Wie auf Nachfrage mitgeteilt wurde könne das Geschäft geöffnet bleiben, da sich dort eine Annahmestelle für Post befindet – und Poststellen sind laut Verordnung von einer Schließung nicht betroffen.

Trotz der widrigen und für die Einzelhändler durchaus schwierigen Umstände lässt Michael Dahlke den Kopf nicht hängen. „Wenn es sich die Leute im Frühjahr zuhause und im Garten wieder schönmachen möchten, sind wir hoffentlich wieder da und unterstützen dabei gerne“, kündigt er an und lässt ein wenig Vorfreude aufkommen. Ein Lichtblick in dunklen Zeiten.