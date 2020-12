Der Sonderverkauf der Stollen war das letzte Highlight für das Backteam des Backhauses am Bahnhof Darfeld und ein voller Erfolg. „Wir hätten gut doppelt so viele Stollen verkaufen können“, meinte Maria Ueding, denn bereits nach einer guten Viertelstunde waren sie ausverkauft. Glück hatte der Stollenfreund, der noch rechtzeitig kam und einen der letzten Leckereien ergattern konnte. „Ich komme aus Thüringen“, strahlte er, „und als ich gelesen habe, dass es Thüringer Stollen gibt, kam sofort ein wenig Heimatgefühl auf.“

Es war ein durchwachsenes Jahr für das Backteam. Nachdem die ersten beiden Monate gut anliefen, war dann erst einmal für drei Monate Schluss. „Endlich wieder backen“, rief im Juni Detlev Barnewitz, einer der Bäcker des Backteams, mit einem Strahlen auf dem Gesicht über die Hecke am Backhaus Darfeld und ergänzte: „Das wurde auch Zeit.“ Die Schlange der Wartenden gab ihm recht. Auch an den weiteren monatlichen Backterminen kamen die Brotfreunde gerne. Ergänzt wurden einige Termine mit dem Stand des Hofes Segeler aus Lette mit Eiern, Nudeln, Honig und weiteren regionalen Produkten rund ums Ei. Auch ein Bücherstand der Katholischen Öffentlichen Bücherei Darfeld lud an einem der Backtage vor Ort zum Stöbern ein. Es lief an den Terminen grundsätzlich gut, sowohl der Verkauf als auch das disziplinierte Verhalten der Kunden. „Dafür danken wir“, sagt Maria Ueding, „denn so durften wir ja backen, worüber alle aus dem Backteam dankbar sind und waren.“

Gerne hätten sie noch an weiteren Terminen für ihr Backhaus geworben, zum Beispiel auf dem Ostermarkt oder dem Stoppelmarkt, aber diese fielen aus bekannten Gründen aus. „Wir waren ja schon glücklich, überhaupt backen zu können, da unser Hygienekonzept durch den vorhandenen Platz am Bahnhof funktioniert hat“, stellte Maria Ueding abschließend für das Backteam fest und hofft – wie alle anderen – dass es in 2021 möglichst im Januar weitergehen kann.