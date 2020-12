Holtwick. Kinderbücher, Thriller, Dramen oder Comedy – die katholische Bücherei in Holtwick hat eine volle Bandbreite an den verschiedensten Genres zu bieten. Das ist Ulla Vollmer und Gerlinde Döker ein großes Anliegen. Mit der Zeit haben sie ein Erfolgsrezept entwickelt. „Immer ein offenes Ohr für die Leser haben und auf ihre Wünsche eingehen“, erklärt Ulla Vollmer. Hinzukommen bei der Bücherauswahl die Geschmacksrichtungen der 14 ehrenamtlichen Mitarbeiter. „So ist eine breite Auswahl entstanden“, ergänzt Gerlinde Döker. Seit mittlerweile 25 Jahren liegt die Bücherei in den Händen der beiden ehrenamtlichen Leiterinnen.

Von Leon Eggemann