Ein paar Klicks und schon mittendrin

Aktuell befinden sich die beiden ehrenamtlichen Helfer noch in der Experimentierphase, wie sie mit verschiedenen Kameraperspektiven umgehen. Dabei ist das neue Gerät erst seit ein paar Tagen am Taufbecken installiert. „Mithilfe des 30-fachen Zooms ist es uns möglich, dass auch ganz nahe Aufnahmen gut erkennbar möglich sind“, lobt Nabel die Qualität der unscheinbaren weißen Kamera. Gesteuert wird diese während der Gottesdienste manuell. Möglich ist das zum einen über ein sogenanntes „Touch-Panel“ in der Sakristei oder per iPad.

Dass auch über die Weihnachtstage der ein oder andere Rosendahler einschaltet, davon ist Holtmann überzeugt. „Bereits über die Ostertage haben wir eine super Erfahrung mit der Live-Übertragung gemacht“, ist Pastor Dirk Holtmann Feuer und Flamme für das Projekt. So hätten während der Feiertage im Frühjahr rund 400 Zuschauer die Messen live über den Bildschirm verfolgt. „Oft wird ja zu Hause mit mehreren Leuten der Gottesdienst verfolgt. Die Zahlen dürften also wohl noch höher sein“, merkt Deitert an. Hinzukommen 4000 bis 5000 Aufrufe der Gottesdienste auf der Online-Plattform YouTube. Dort werden die Videos anschließend vollständig hochgeladen. „Lokale Messen mitzufeiern ist etwas ganz anderes als die Gottesdienste, die im Fernsehen übertragen werden“, sieht der leitende Pastor einige Vorteile in der neuen technischen Ausstattung. „Es gibt ein Stück Heimat, dass die vertrauten Seelsorger im Bild zu sehen sind.“

Um dem Interesse der Kirchengemeinde gerecht zu werden, soll die Kamera in Zukunft auch außerhalb der Feiertage regelmäßig die Gottesdienste übertragen. „Wir planen, noch eine zweite Kamera zu installieren, die dann auch den Bereich der Orgel und der Sakristei aufnimmt“, erklärt Deitert. Derzeit sei aus rechtlichen Gründen allerdings nur eine zulässig. Damit die zusätzliche Installation realisiert werden kann, bedarf es Hilfe aus der Bevölkerung. „Von den Spenden zur Innenrennovierung der Pfarrkirche sind noch 16 000 Euro übrig“, verrät Holtmann. Darüber hinaus stünden noch 10 000 Euro an Spenden von Anwohnern zur Verfügung. Diese hätten beschlossen, das Video-Projekt nach den Ostertagen zusätzlich zu unterstützen. „Wir sind was die Gelder angeht fast am Ziel“, sagt Holtmann. Beim Endausbau mit zwei Kameras werde mit Kosten von knapp 30 000 Euro gerechnet. „Es handelt sich dabei um professionelle Kameras. Damit ist gewährleistet, dass auch die Qualität der Aufnahmen stimmt“, begründet Nabel. Gleichzeitig müsse die Technik aber auch einfach zu bedienen sein, damit auf Dauer nur ein paar Klicks nötig sind, um die Online-Übertragung zu starten. Die Kameras könnten darüber hinaus auch außerhalb der Gottesdienste vielseitig zum Einsatz kommen. „Zum Beispiel bei Mitschnitten von Hochzeiten“, nennt Nabel ein mögliches Beispiel. 7 Die Online-Gottesdienste finden über die Feiertage zu den folgenden Zeiten statt: Heiligabend um 18.30 Uhr; 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag um 10.30 Uhr; Sonntag (27. 12.) um 10.30 Uhr, Silvester um 18 Uhr sowie am 3. und 10. Januar um 10.30 Uhr. Der Einstieg zur Live-Übertragung in die Gottesdienste ist auf der Homepage der Pfarrgemeinde unter www.fabianundsebastian.de zu finden. Zusätzlich kann von dort im Nachhinein auf die YouTube-Videos zugegriffen werden.