„Das Schönste aus der Situation machen“

Rosendahl. Auf dem ersten Blick sieht alles nach einem harmonischen Weihnachtsfest aus: bunt geschmückte Tannenbäume in den Wohnbereichen, aufgestellte Krippen und schneeweiß gekleidete Engelchen verwandeln das Altenheim in Osterwick in ein wahres Weihnachtsparadies. Vom Coronavirus keine Spur – zumindest fast. „Ein paar Einschränkungen müssen wir in Kauf nehmen“, erklärt Einrichtungsleiter Christoph Klapper. So müsse der übliche Besucher-andrang deutlich kleiner ausfallen. „Vielmehr sollen auch die Tage nach den Feiertagen genutzt werden. Wir müssen leider diszipliniert bleiben“, hofft Klapper auf Verständnis. Dazu fällt die gemeinsame Messe vor Ort aus, die Bewohner halten sich dazu nur innerhalb ihrer Wohnbereiche auf.

Von Leon Eggemann