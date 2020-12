„Bewegung aus der Tüte“ für die Kleinsten

Osterwick (lsy). Nahezu das gesamte Jahr über war auch bei der Westfalia Osterwick kein Sport in bekanntem Rahmen und in Gruppen möglich. Die Pandemie zwang die Sportler dazu, Kurse ausfallen oder in anderer, kontaktarmer Form stattfinden zu lassen. Insgesamt bewegt der Sportverein auch 140 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren in den Turn- und Schwimmgruppen. „Ich denke, dass die Kinder ganz besonders viel zurück stecken müssen in der Coronazeit“, sagt Monique Kramer, stellvertretende Abteilungsleiterin des Breitensports. „Wir möchten vom Verein aus zeigen, dass wir auch in Zeiten der Pandemie für unsere Mitglieder da sind. Deswegen lag es mir am Herzen, den Kleinsten im Verein eine Freude zu bereiten.“

Von Leon Seyock