Fünf neue Ladesäulen für Elektroautos

„Das ist eine gute Möglichkeit, den Ausbau der Elektromobilität weiter voranzutreiben“, sagt Silvia Vilain. Denn dieser sei ohnehin notwendig, wenn man die Entwicklung der zugelassenen E-Autos im Kreis Coesfeld betrachtet. Aus dem Zahlenspiegel 2020 für den Kreis Coesfeld geht hervor, dass im Jahr 2016 49 E-Autos gemeldet waren, 2017 waren es 115, ein Jahr später 245 und im vergangenen Jahr waren 424 elektrisch betriebene Autos auf den Straßen im Kreis unterwegs. „Auch als Gemeinde möchten wir dem steigenden Bedarf gerecht werden und am Ball bleiben“, betont die Klimaschutzbeauftragte. Wo die fünf neuen Säulen errichtet werden und wie die Finanzierung laufe, dazu wollte sich die Verwaltung noch nicht äußern. Anfang des neuen Jahres sei die Errichtung der Ladesäulen aber Thema im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Rat.

Die drei öffentlichen und privat errichteten Ladesäulen, die bereits genutzt werden, sind an der Sudetenstraße in Darfeld, am Autohaus Hallekamp in Holtwick sowie am Rathaus in Osterwick zu finden. „In der Gemeindeverwaltung stehen aktuell zwei E-Autos zur Verfügung, die hauptsächlich für Dienstfahrten genutzt werden“, erläutert Silvia Vilain weiter. Auch ein Mitarbeiter besitze ein solches Auto und sei froh, dieses während der Arbeitszeit laden zu können. Anne Brodkorb, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen, merkt an, dass die Gemeindeverwaltung zudem immer häufiger Anfragen von Rosendahler Bürger bekäme, die diese Ladestation nutzen möchten. „Das zeigt uns, dass es zunehmend Bedarf gibt“, so Brodkorb.

Denn auch als Privatperson würde sich der Erwerb und Betrieb eines E-Autos lohnen, wie Silvia Vilain weiter schildert: „Die Anschaffung wird aktuell stark gefördert.“ So könnten am Kauf Interessierte beispielsweise eine Förderung von bis zu 900 Euro für eine eigene Wandladestation abrufen, für den Kauf eines E-Fahrzeugs winke ein Zuschuss von bis zu 9000 Euro. „Hat man dann zum Beispiel eine eigene Photovoltaik-Anlage, kann der so erzeugte Strom direkt zum Aufladen des Autos genutzt werden“, beschreibt Silvia Vilain. Grüner Strom direkt vom Dach, also „günstiger geht es nicht.“

Nicht nur Autos, auch Fahrräder sind mittlerweile immer häufiger elektrisch betrieben. „Das E-Bike-Netz wurde größtenteils privat aufgebaut“, sagt die Klimaschutzbeauftragte. Aber auch vonseiten der Gemeinde sollen Bestrebungen angestellt werden, dieses auszubauen. So seien etwa Ladestation für Fahrräder am Holtwicker Ei oder am Dorfgemeinschaftshaus in Osterwick geplant. „Auch damit möchten wir die Rosendahler motivieren, auf Elektromobilität umzusteigen, um ein Stück weit klimaneutraler unterwegs zu sein“, sagt Silvia Vilain abschließend.