„Wir gucken noch in die Glaskugel“

Das Fest des Bürgerschützenvereins steht für Anfang Juli im Kalender – aber ob dieses wie geplant gefeiert werden kann, stehe noch in den Sternen. „Im Februar treffen wir uns zu einer Vorstandssitzung. Dann werden wir alles weitere besprechen und unsere Entscheidungen auf der Frühjahrsversammlung im März bekanntgeben“, kündigt Burghof an. Denn im März, führt er weiter aus, wisse man bereits mehr über den Fortgang des Impfens, auch gehe es dann auf die Sommermonate zu. „Insgeheim glaube ich aber, dass das Fest auch im kommenden Jahr noch nicht stattfinden kann“, bedauert der Schriftführer. Ob es so sein wird, ob das Fest wie geplant stattfinden kann oder um einige Wochen oder Monate verschoben wird, werde sich dann im Frühjahr klären. „Nach der Frühjahrsversammlung steigen wir normalerweise immer in die weitere Organisation ein“, so Reiner Burghof.

Weder in der konkreten Planung, noch ihr Fest abgesagt hat die Schützenbruderschaft Osterwick. „Bei uns ist bislang noch alles offen“, informiert Vorstandsmitglied Andre Musholt. Im Februar soll es eine erste Vorstandssitzung geben, dann soll das weitere Vorgehen thematisiert werden.

Alles in trockenen Tüchern ist bereits bei den Bürgerschützen Holtwick. „Verträge für das kommende Schützenfest-Jahr haben wir schon vor einiger Zeit abgeschlossen“, informiert Präsident Martin Wilde. Planungsmäßig sehe alles nach einem Fest im Jahr 2021 aus – „aber wir müssen jetzt einfach abwarten.“ Wilde persönlich glaubt aber ebenfalls, dass Schützenfeste im kommenden Jahr nicht stattfinden können: „Lockerungen werden vermutlich zuerst für kleinere Feste oder Familienfeiern kommen. Einschränkungen für große Feste werden aber vermutlich noch bis weit ins nächste Jahr reichen.“ Momentan sei es ein „Stochern im Nebel“. Der Präsident der Holtwicker Bürgerschützen hofft das Beste, „denn dass alle nach diesem Jahr wieder rausgehen und feiern möchten, ist ja klar.“

Ganz besonders feiern möchte in 2021 auch der Schützenverein Brock – und zwar sein 100-jähriges Bestehen. „Geplant ist ein großer Festumzug mit den Schützen vereinen aus der Nachbarschaft mit Kaiserschießen“, berichtet Vorsitzender Johannes Schulenkorf. Zwar habe man die „Flinte noch nicht ins Korn geworfen“, allerdings gebe es immer wieder Schwankungen und unterschiedliche Tendenzen: „Erst hatte wir große Hoffnung, als mit den Impfungen begonnen wurde. Bei genauerem Hinschauen war der Optimismus aber wieder verflogen, denn bis ein unbeschwertes Feiern wieder möglich ist, wird es noch lange dauern“, vermutet Schulenkorf. Der Vorstand wolle nun noch „ein paar Monate ins Land streichen lassen“ und dann entscheiden, ob das Jubiläums-Fest ein Jahr später in 2022 stattfinden kann. „Das ist auf jeden Fall eine Option“, kündigt der Vorsitzende bereits an. Die Planungen würden in der Schublade liegen, „und wir stehen Gewehr bei Fuß.“ So oder so: Eine ausführliche Chronik mit Geschichten des Schützenvereins Brock und von umliegenden Höfen soll es zum Jubiläums-Jahr geben. „Das wird ein richtiges Geschichtsbuch, in dem mit blutendem Herzen geblättert werden kann, wenn es dann doch kein Fest geben sollte“, sagt Vereinsvorsitzender Schulenkorf mit einem Augenzwinkern. | Kommentar