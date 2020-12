Mit alten Ansichten durch das neue Jahr

Diese können zum Preis von zehn Euro bei Gröver erworben werden. Pro verkauftem Kalender wird mit dem Erlös in Höhe von fünf Euro das neue Projekt vom Heimatverein „Trecker aus Sandstein“ im Dorfpark Osterwick finanziell unterstützt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die 13 großen Bilder geben interessante Einblicke in das alte Osterwick. Auf den dargestellten Gruppenfotos wird sich sicher noch der eine oder andere Osterwicker wiederfinden, so der Heimatverein. So zeigt beispielsweise das Januar-Bild ein Gruppenfoto der Sternsinger-Aktion aus dem Jahr 1968. Auch interessant ist ein Foto vom Fahnenschlag auf dem Marienplatz zum Schützenfest aus dem Jahr 1950.

Anders als in den Vorjahren hat der Kalender für 2021 keine Folie mehr auf dem Deckblatt – das schont die Umwelt und der Kalender kann kostengünstiger produziert werden, teilt der Heimatverein abschließend mit.