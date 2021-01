Zigarettenautomaten gesprengt

Rosendahl. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag Zigarettenautomaten in Osterwick und Holtwick gesprengt. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 3.10 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Osterwick: Vermutlich mit einem nicht zugelassenen Silvesterböller, so die Polizei, sprengten die Täter einen Zigarrettenautomaten. Das Gerät wurde durch die Explosion stark beschädigt. Die gleiche Vorgehensweise gab es gegen 4.25 Uhr an der Coesfelder Straße in Holtwick. Hier sprengten die Täter ebenfalls einen Automaten und entwendeten daraus diverse Zigarettenpäckchen. Die Kriminalpolizei Coesfeld hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung