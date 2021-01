Bahnhofscafé ein Jahr lang wie leergefegt

Untätig war der Heimatverein allerdings nicht. „Im Jahr 2020 mussten natürlich die notwendigen Arbeiten durchgeführt werden“, betont van Deenen. Dazu gehörte die Unterhaltung des Bahnhofgebäudes, die Pflege des Generationenparks und die Fertigstellung der Markisenüberdachung an den Platanen. Nach Meinung des Vorsitzenden könne aus dem Stillstand in 2020 so Manches mitgenommen werden. „Es hat eine gewisse Entschleunigung stattgefunden. Die Vereinsarbeit macht sehr viel Spaß, aber was in den vergangenen Jahren alles auf die Beine gestellt wurde, hat doch sehr viel Zeit und Kraft gekostet“, sieht van Deenen nicht alles negativ. „So eine kleine Pause tat auch mal ganz gut.“

Mit neu geschöpfter Kraft soll das neue Jahr nun angegangen werden. „Die Impfungen haben begonnen und das ist ein großer Schritt. Es wird sicherlich noch etwas dauern und nicht alles sofort gut sein, aber Stück für Stück werden wir hoffentlich wieder etwas Normalität in unseren Alltag bekommen“, ist van Deenen zuversichtlich. Im ersten Jahresquartal wird zunächst dennoch auf jegliche Aktivitäten verzichtet. Aber womöglich dürfen sich die Besucher des Bahnhofs im Laufe des Jahres freuen: „Was wir auf jeden Fall versuchen werden, ist das Cafè am Bahnhof Ende April wieder zu öffnen“, kündigt van Deenen an.