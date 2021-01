Generationenpark erfreut sich großer Beliebtheit

Im vergangenen Jahr wurde der Generationenpark nicht nur gut genutzt, er wurde auch ausgebaut. „Trotz der Beschränkungen ist es uns gelungen, ein Sonnensegel im Matschbereich zu bauen“, erklärt er. Auch daher sei der Generationenpark für Familien mit Kindern ein Anziehungspunkt.

Dieser soll er auch im neuen Jahr bleiben. Wünschenswert wäre natürlich auch, dass das Vereinsleben wieder Fahrt aufnehmen kann. Das Open Air Konzert am Torhaus, der Holtwicker Herbst, Klein & Fein im Kerzenschein, der Nikolausumzug sowie die Backtermine am Backhaus sollen, wenn möglich, wieder an den Start gehen. „Im Moment ist es noch nicht möglich, verlässliche Planungen zu beginnen“, wagt Stroot noch keine Prognose, wann wieder Normalität einkehren könnte. Aber: „Wenn sich jetzt alle an die geltenden Beschränkungen halten und jetzt schnell alle Menschen geimpft werden können, sollten auch Treffen und Veranstaltungen wieder möglich sein.“