Bei grünem Licht wieder ins Programm

Osterwick (leg). Den Spagat zwischen dem, was erlaubt, und dem, was sinnvoll ist, zu schaffen, war letztlich die größte Herausforderung. „Im Heimatverein sind nun mal eine große Anzahl älterer Mitglieder sehr aktiv. Diese haben ein erhöhtes Risiko bezogen auf Corona, was eben auch speziell betrachtet und bewertet werden muss“, weiß Gregor Deitert, Vorsitzender des Heimatvereins in Osterwick. Dementsprechend mussten so einige Einschränkungen in Kauf genommen werden. So wurden ab März sämtliche Veranstaltungen auf Vereinsebene abgesagt. Dazu zählen die Plattdeutschen Abende, die monatlichen Treffen, die Tagesfahrt des Heimatvereins, der Stand auf dem Frühlingsfest und die Generalversammlung. Auch die Einweihung des neuen Schutzraumes im Dorfpark stand in Form eines Dorfparkfestes auf dem Programm und musste verschoben werden.

Von Leon Eggemann