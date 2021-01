Mit 3D-Aufnahmen die Schule erkunden

Damit interessierte Eltern und zukünftige Schüler dennoch einen guten Einblick in die Schule bekommen können, haben die Verantwortlichen gemeinsam mit einer Fachfirma und durch die Unterstützung von Sponsoren 3D-Ansichten von zahlreichen Räumen angefertigt. Mit wenigen Klicks kann man sich so durch die verschiedenen Räume, allerdings nur am Standorten in Legden, bewegen. Zusätzlich hat die Schule aber auf ihrer Homepage mehrere Kurzclips hochgeladen. „Diese sind sehr persönlich und individuell“, so Kasche, und ergänzt, dass in den Videos unter anderem verschiedene Lehrer zur Sprache kämen und so ein gutes Bild der Schule vermitteln würden.

Auch wenn das alles online passiert: „Wir werden dennoch zwei Termine zur Verfügung stellen, an denen interessierte Eltern zu uns kommen können, um Fragen zu klären und die einen oder anderen Räumlichkeiten in live zu sehen“, kündigt Kasche an.

Vor Ort passieren müssten auch die Anmeldungen für die Schüler an sich, und dafür gebe es einen guten Grund, so Kasche: „Für die Anmeldung müssen vertrauliche Dokumente vorgehalten werden, die nicht online verschickt werden sollen.“ Um einen Andrang an den Anmeldetagen vor und im Schulgebäude zu vermeiden, stellt die Schulleitung entsprechend mehr Tage für die Anmeldungen zur Verfügung. Diese werden möglich sein vom 18. bis zum 20. Februar sowie am 22. und 23. Februar. Bewusst und erstmalig sei ein Samstag unter diesen Daten gewählt, um auch beruflich eingespannten Eltern die Möglichkeit der Anmeldung ihrer Schützlinge zu gewähren.

Bevor sich Eltern auf den Weg zu den Schulgebäuden machen – Anmeldungen sind an beiden Standorten, in Legden und in Osterwick, möglich –, müssen sie im Vorfeld einen Termin anfragen. Das könne zeitnah online oder per Anruf in den Sekretariaten passieren. „Generell sind wir immer da, wenn es Fragen gibt“, betont Kasche, der hofft, dass viele Schüler und Eltern das Angebot der etwas anderen Erkundung des Schulgebäudes nutzen. | www.pvh-schule.de