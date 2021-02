Stauden so begehrt wie Klopapier

Darfeld. Seit fast 20 Jahren arbeitet die gelernte Landschaftsgärtnerin Silke Bröker selbstständig in der Grabgestaltung und Gartenpflege. Ihr Betrieb „BS Kreative“ ist weit über die Grenzen Darfelds hinaus bekannt und so manchen Garten im Kreis Coesfeld und Umgebung hat sie bereits verschönert. Manchmal gab es nach dem Arbeitseinsatz mit teils recht schwerem Gerät nicht nur Muskelkater, sondern auch so manche Geschichte zu erzählen. Was sie aber in 20 Jahren noch nicht erlebt hat war, welche unerwarteten Auswirkungen die Corona-Pandemie in der Gartenbranche hatte. „Dass Klopapier und Mehl ausverkauft waren, das haben ja alle mitbekommen. Ich war aber dann doch sehr verwundert, als ich zur Pflanzzeit im vergangenen Jahr für meine Kunden Stauden bestellen wollte. Auf der Homepage der Gärtnerei gibt man den botanischen Namen der Staude ,Salvie-Nemorosa Caradonna’ und zusätzlich noch die Sorte im Suchfeld ein. Aber egal wonach ich gesucht habe, ich bekam immer die Antwort ,Zurzeit nicht lieferbar’“, berichtet Silke Bröker, immer noch überrascht über den plötzlichen Stauden-Hype. „Ich dachte, das muss wohl ein Fehler im System sein. Bis der Geschäftsinhaber der Gärtnerei mir sagte, dass sie komplett leer gekauft seien und absolut keine Stauden mehr auf Lager haben.“

Von Julia Mühlenkamp