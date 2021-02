Baumaßnahme in den letzten Zügen

Arbeiten im Baugebiet nordwestlich der Holtwicker Straße so gut wie abgeschlossen

Osterwick. Mit ihrer aufgestellten Prognose haben sie genau ins Schwarze getroffen. „Im vergangenen September haben wir fünf bis sechs Monate eingeplant“, informiert Christoph Wübbelt vom Fachbereich Planen und Bauen in der Gemeinde. Seitdem sind die Arbeiten im Osterwicker Baugebiet nordwestlich der Holtwicker Straße im vollen Gange. Genau eine Woche vor den vorhergesagten sechs vollen Monaten befinden sich die Arbeitskräfte der Gescheraner Straßenbau-Firma Klöpper auf der Zielgeraden. Lediglich der Kreuzungsbereich zur Holtwicker Straße bedarf noch einer Fertigstellung. Insgesamt hat die Baumaßnahme inklusive der Planungsleistungen circa 430 000 Euro gekostet. „Jetzt gilt es, auf das passende Wetter zu hoffen“, schaut Bürgermeister Christoph Gottheil in einen wolkigen Himmel. Sollte es die Witterung gut meinen, könne die Baumaßnahme noch in dieser Woche abgeschlossen werden.