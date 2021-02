Mehr Sicherheit dank wöchentlicher Tests

Trotz des Verständnisses ihrer größtenteils älteren Patienten werden allerdings auch die Schattenseiten des Lockdowns deutlich. „Viele haben gar keinen Kontakt zur Außenwelt mehr. Da ist der Besuch des Pflegediensts zum Teil der einzige in der gesamten Woche“, merkt Brockhoff an. „Umso größer ist daher die Freude bei unseren Patienten. Sie haben einen riesigen Bedarf an soziale Interaktion.“ Trotzdem solle, wenn möglich, auf Körperkontakt verzichtet werden. „Bei manchen pflegerischen Tätigkeiten ist eine gewisse Distanz allerdings nicht einzuhalten“, betont Klöpper. „Aber für die maximale Sicherheit gibt es ja die Tests.“

Abseits der täglichen Hausbesuche hoffen die zwei Geschäftsführer auf mehr Wertschätzung für den Pflegedienst. „Die Krise hat gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist. Es wäre schön, wenn das Wissen darüber in den Köpfen bleibt“, verdeutlicht Brockhoff. Wo sich Timm Klöpper noch benachteiligt fühlt, macht er an den derzeitigen Impf-Aktionen deutlich. „Im Osterwicker Altenheim wurden zum Beispiel schon die Mitarbeiter geimpft. Die ambulanten Dienste fallen derzeit durch das Raster“, schüttelt er den Kopf. So stehe aktuell noch in den Sternen, wann auch die privaten Pfleger geimpft werden. Bis es so weit ist, wird weiter auf das bewährte Sicherheitssystem gesetzt, um möglichst risikofrei für die Menschen da zu sein.