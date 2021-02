Jeden Tag auf Erkundungstour

Zur Erinnerung: Aufgrund des hohen Bedarfs an Betreuungsplätzen sollte die Einrichtung von zwei auf vier Gruppen aufgestockt werden. Um dieser Aufstockung gerecht zu werden, begann im vergangenen Mai der erste Spatenstich für eine Erweiterung – die drei Baukörper, die jeweils eine Gruppe beherbergen sollen, sind nun bezugsfertig. „Ein großes Dankeschön gilt Turo Darfeld, dass ein Teil des hinteren Rasenplatzes für die Kita-Erweiterung geopfert wurde. Dazu konnten wir das Tennisheim als Überbrückungslösung nutzen“, betont die Einrichtungsleiterin. Nach eineinhalb Jahren in den Interimsräumen sei die Vorfreude bei den Kindern, aber auch bei den Erziehern, kaum in Worte zu fassen gewesen. „Das Warten hat sich definitiv gelohnt“, ist van den Berg begeistert. So hätten die hohen Decken und der Holzrahmenbau, konzipiert vom Architekturbüro Bock Neuhaus Partner, einen ganz besonderen Charme. „Was könnte ich mich hier austoben“, scherzt Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Coesfeld, bei einem kleinen Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten. Auch Bürgermeister Christoph Gottheil erfreut sich über das gelungene Projekt. „In den nächsten Wochen erhält die Außenfassade noch ihren letzten Putz“, denkt er an abschließende Arbeiten im Außenbereich der Kita.

Noch etwas ungewiss ist dagegen, wann alle Kinder der Kita ihre neuen Gruppenräume erkunden dürfen. „Aktuell sind coronabedingt nur 35 von unseren 63 Kindern vor Ort“, informiert Franzis van den Berg. Was für sie trotz der derzeitigen Widrigkeiten feststeht: „Wenn alle wieder da sind, werden sich die Kinder bestens einleben.“