Dazu habe er zunächst Kontakt mit der Gemeindeverwaltung aufgenommen und mitgeteilt, dass seine Telefonnummer gern weitergegeben werden könne, wenn sich dort jemand nach Hilfe erkundet, erzählt der Darfelder. Da er den Fahrtendienst aus Darfeld nach Dülmen – immerhin rund 25 Kilometer pro Weg – nicht allein anbieten wollte und konnte, „musste ich zuerst ein paar Leute zusammenbekommen“, berichtet Lengers lachend. Gesagt, getan – insgesamt neun Personen, die sich sofort seiner Idee anschlossen, konnte Lengers mit ins Boot holen. Einige würden aus dem näheren Bekanntenkreis stammen, „es hatten sich aber sogar zwei Darfelder gefunden, die wohl im Dorf von dieser Idee gehört haben und mich dann anriefen“, meint Lengers.

„Wir legen großen Wert darauf, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden“, betont Lengers. Dazu gehöre, dass sowohl Fahrer als auch die Fahrgäste eine FFP2-Maske tragen müssen. „Außerdem legen wir Desinfektionsmittel und Tücher bereit.“ Dass der nötige Abstand zwischen Fahrer und Gast gewährleistet wird, hat Konrad Lengers nachgemessen: „Vom Fahrersitz bis zur Rückbank sind es genau 1,5 Meter“, berichtet er. Um auf der sicheren Seite zu sein, wolle er sich noch genauer erkundigen, etwa bei Krankentransporten, ob weitere Maßnahmen wie Plastikschilder zum Schutz nötig sind. In diesem Falle müssten die Fahrer, die den Dienst ehrenamtlich anbieten, ihre privaten Pkw umrüsten – denn mit diesen werden die Fahrten zum Impfzentrum durchgeführt.

Wichtig ist Lengers zu betonen, dass ausschließlich Personen aus einem Haushalt transportiert werden. Heißt: Entweder Einzelpersonen oder auch Ehepaare, die zur gleichen Zeit einen Termin zur Impfung gegen das Coronavirus bekommen haben. „Wir holen die Darfelder direkt an der Haustür ab und kontrollieren zuerst, ob alle Unterlagen komplett sind“, schildert Lengers. Benötigt wird der Impfpass, der Personalausweis sowie eine Anmeldebestätigung zum Impftermin. Ist alles beisammen, geht es anschließend in Richtung Dülmen. „Vor Ort warten wir dann, bis die Person mit der Impfung fertig ist“, berichtet Lengers weiter. Falls Unterstützung auf dem Weg zum Gebäude oder bei der Anmeldung benötigt wird, so würden die ehrenamtlichen Fahrer auch dort Hilfestellung leisten. „Sind wir dann wieder in Darfeld angekommen, setzen wir unsere Gäste auch direkt wieder an der Haustür ab“, so Lengers. Anschließend würden die Autos gut gelüftet und Kontaktflächen desinfiziert werden.

Das Angebot richtet sich explizit an Personen aus Darfeld, für die es sich als schwierig gestaltet, selbst zum Impfzentrum zu gelangen. „Wir sind für all diejenigen da, die keine Möglichkeit durch Bekannte oder Angehörige haben, zum Impfzentrum nach Dülmen zu kommen“, betont Lengers abschließend.

7 Wer das ehrenamtliche Angebot nutzen möchte, kann sich bei Konrad Lengers melden, der die Fahrten koordiniert. Auch wer Hilfe zur Vereinbarung eines Impftermins benötigt, kann Kontakt mit der Gruppe aufnehmen. Das geht unter Tel. 02545/772 oder unter Tel. 0170/3278082.