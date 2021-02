„Bei uns ist immer jeder willkommen“

Denn besonders die Familien seien es, die in der aktuellen Zeit belastet sind. „Die Grundidee zu der Aktion war, dass wir den Kindern einmal pro Woche Abwechslung bieten möchten“, so Nienhaus. Jeden Freitag werden so die Tüten direkt bis an die Haustür gebracht, „und die Familien freuen sich, wenn wir kommen.“ In der vergangenen Woche habe die OKJA den Kindern Kressesamen und Watte mitgegeben, nennt der Sozialpädagoge ein Beispiel. So hätten die Kinder einige Tage mit der Aussaat und dem Beobachten des Wachstums verbringen können. „Die Ergebnisse haben uns einige Kinder zugeschickt, die wir dann auf unserer Internetseite veröffentlicht haben“, so Nienhaus weiter. Durch die Tüten-Aktion hätte die OJKA auch neue Familien kennengelernt. Denn das Schöne sei, dass das Angebot niedrigschwellig sei. „Und jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen. Bei uns ist jeder willkommen“, sagt er. Wer sich der Aktion anschließen möchte, kann sich mit Sebastian Nienhaus unter Tel. 0177/7541327 in Verbindung setzen. Eine kurze Information mit der Adresse und der Anzahl an gewünschten Tüten würde ausreichen. Die Aktion soll bis zum Ende des Lockdowns oder bis zur Wiederöffnung der Schulen und der aktiven Jugendarbeit fortgeführt werden.

Darüber hinaus setzen die Mitarbeiter der OKJA aktuell alles daran, mit den Kindern in Kontakt zu bleiben – auch wenn die üblichen Angebote vor Ort nicht stattfinden können. Seit Beginn des Lockdowns wird etwa Unterstützung im Home-Schooling angeboten, „was auch sehr gut angenommen wird“, resümiert Nienhaus. Ganz egal ob es das Kontrollieren von Hausaufgaben ist, das Ausdrucken von Arbeitsblättern oder das Erklären von Unterrichtsstoff: „Wir sind für alle und für jeden da“, betont Nienhaus. Häufig seien es Kinder, die ohnehin aus der aktiven Arbeit bekannt sind, denen aktuell Hilfestellung gegeben wird. Aber auch für neue Kontakte sei die OKJA stets offen.

Um auch Jugendliche anzusprechen, die bisher nicht mit der Jugendarbeit in Kontakt stehen, ist Sozialarbeiter Robin Langer, der seit 3,5 Monaten Teil des Teams ist, auf den Straßen unterwegs und kommt mit den Jugendlichen ins Gespräch. Dabei sei eines immer wieder deutlich geworden: „Neben informellen Treffpunkten wünschen sich die jungen Menschen vor allem Räume, in denen sie sich aufhalten und einfach jugendlich sein können“, berichtet Robin Langer. In Osterwick gibt es dazu das Café Chino, „in Darfeld und Holtwick sind wir weiterhin auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten.“ In der vergangenen Sitzung des Sozialausschusses hätten die Sozialarbeiter zum einen ihre Arbeit vorgestellt, zum anderen haben sie auch die Möglichkeit genutzt, um deutlich zu machen, dass Räume fehlen würden. „Hier hoffen wir auf Unterstützung, um unsere Angebote auch weiterhin in allen drei Ortsteilen gewährleisten zu können“, so Nienhaus. | www.oja-rosendahl.de

Planungen für die nähere Zukunft Zwar sind es noch einige Wochen hin bis zum Start der Osterferien Ende März, die ersten Planungen seien allerdings schon im Gange, wie Sebastian Nienhaus von der OKJA berichtet. So soll beispielsweise auch in diesem Jahr ein Graffiti-Workshop mit einem Künstler stattfinden, „wir haben bereits eine Anfrage gestellt, allerdings mit der Option, den Workshop kurzfristig wieder absagen zu können“, so Nienhaus. An acht Tagen der Osterferien möchte die OKJA Ausflüge, Workshops und Aktionen anbieten, „was davon aufgrund des Coronavirus dann wirklich umsetzbar ist, wird sich erst spontan zeigen.“ In die konkrete Planung werde man daher erst später einsteigen. Im Moment seien die Sozialarbeiter mit Planungen beschäftigt, so soll es im Juni einen Skate-Workshop über drei Tage geben. „Wir gehen davon aus, dass wir diese Angebote durchführen können. Wir sind Optimisten“, sagt Nienhaus. -lsy- ...