Schnüren der Sportschuhe lohnt sich

„Ich musste mich ganz plötzlich an die neuen Beschränkungen anpassen. Meine Nordic-Walking-Gruppe mit bis zu sechs Teilnehmern musste ich sofort auf Eis legen“, erinnert sich Tanja Gloe. Die Enttäuschung darüber war dementsprechend groß. „Es gab keine Chance weiterzumachen, selbst wenn das Training an der frischen Luft gewesen wäre“, so Gloe. Dabei seien Sport und Bewegung gerade im Moment wichtig für die seelische Balance, die hilft, besser mit der Krise umgehen zu können. „Diese Zeit ist für uns alle herausfordernd und auch im Home-Office kann es schon mal stressig werden. Da wäre Sport eigentlich eine gute Maßnahme, um sich wieder auszugleichen“, weiß die Trainerin. Aber nicht nur die Bewegung, sondern auch das gemeinsame Erleben und vor allem das gemeinsame Lachen seien Dinge, die gerade sehr fehlen würden.

Neben den vielen Schwierigkeiten in der Corona-Pandemie ist der Trainerin aber eines positiv aufgefallen: „Das Bewusstsein und Interesse für die eigene Gesundheit und für ausgewogene Ernährung sind in der Zeit der Pandemie deutlich gestiegen. Die Leute gehen mehr nach draußen an die frische Luft“, so die Einschätzung der Personal-Trainerin. Gerade in Zeiten von Home-Office sei die Bewegung an der frischen Luft ein Muss. „Arbeiten von zuhause bedeutet, viel zu sitzen. Da sollte man sich zwischendurch die Zeit nehmen, sein Handy beiseite zu legen, den Computer kurz auszuschalten und an die frische Luft zu gehen, auch wenn es regnet“, empfiehlt Gloe.

Weitere Tipps der Trainerin für mehr Ausgeglichenheit: Atemübungen. „Mehrmals am Tag bewusst tief ein- und ausatmen kann schon für Entspannung sorgen“, so die Darfelderin. So könne jeder mit einem kleinen Beitrag etwas für seine eigene Gesundheit tun. „Manchmal muss man sich einfach trauen, etwas Neues auszuprobieren“, lächelt Gloe und hofft, möglichst bald wieder persönlich mit ihren Klientinnen und Nordic-Walking-Gruppen trainieren zu können.

Für ihre Klientinnen habe sie für die Zeit bis dahin individuelle Videos aufgenommen, in denen Gloe einige passende Übungen zur Verfügung stellt. „Aber der direkte Kontakt, bei einer Übung mal zu korrigieren und zu motivieren, das kann man online eben nicht ersetzen“ betont Gloe. Ein Vorteil sei, dass es momentan viele Online-Angebote für Fortbildungen gäbe. So nutzt Tanja Gloe unter anderem die Zeit des Lockdowns, sich selbst weiterzubilden und ihr Angebot weiter auszubauen. „Ich habe eine Fortbildung im Bereich Stressmanagement gemacht und mache aktuell eine weitere zum Thema Schmerztherapie. Ich nutze diese unfreiwillige Atempause gerade dazu, um zu schauen, wo ich stehe und wo ich in der Zukunft hin möchte“, berichtet Gloe abschließend.

Tipp der Woche Um den weiter verlängerten Lockdown gesund und fit zu überstehen, hat Trainerin Tanja Gloe folgenden Tipp parat: „Gehen Sie raus an die frische Luft. Schon 30 Minuten tägliches Spazierengehen kann das Risiko für Gesundheitsbeschwerden reduzieren. Und schon zwei bis dreimal knapp 45 Minuten Nordic Walking in der Woche haben außerdem tolle Auswirkungen auf den Körper. Durch die regelmäßige Bewegung wird der Stoffwechsel angeregt, die Herzgesundheit verbessert sich, die Muskulatur wird gekräftigt und Gelenke und Sehnen werden belastbarer.“ ...