Verfahren zur Wohnbebauung schreitet voran

Osterwick. Auf der Grünfläche an der Wiedings Stegge, die im Besitz der Kirchengemeinde ist und heute als „Bolzplatz“ genutzt wird, sollen in naher Zukunft sechs bis acht Baugrundstücke entstehen (wir berichteten). Zunächst gilt es in diesem Vorhaben, den Flächennutzungsplan zu ändern, um die Fläche für die Wohnnutzung planungsrechtlich vorzubereiten. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung nun mit eingegangenen Stellungnahmen während der öffentlichen Auslegung – besonders von Anliegern – und fasste anschließend einstimmig den Feststellungsbeschluss. Das letzte Wort hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25. Februar.

Von Leon Seyock