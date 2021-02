Was ging euch durch den Kopf, als klar wurde, dass in dieser außergewöhnlichen Zeit auch Karneval ausfallen wird?

Tresor I: In unserer Whatsapp-Gruppe hatte ich schon angekündigt: ‘Wir bleiben ein Jahr länger.’ Anlässlich der Geschichten um Ex-US-Präsident Trump hatten wir gescherzt: ‘Unsere Klage ist eingereicht. Die Geschichte geht weiter!’ Ich habe ja im vergangenen Jahr schon gesagt, wir würden Geschichte schreiben. Die Gesundheit aller geht aber selbstverständlich vor. Wenn dann Karneval ausfallen muss, ist das so.

Wie übersteht ihr eine Session, in der Karneval komplett vertagt werden muss?

Nicole III: Wir haben es uns zuhause schön und gemütlich gemacht, hören Karnevalsmusik und haben Luftschlangen verteilt. Für die Atmosphäre können wir ja trotzdem sorgen.

Wie verbringt ihr die heiße Phase des Karnevals um den heutigen Rosenmontag?

Nicole III: An Altweiber habe ich zusammen mit meiner Schwester coronakonform gefeiert. Das war echt sehr schön. Über das Wochenende war ich dann ganz schlicht arbeiten.

Bleiben die Jecken der KaGeHo auch während der Pandemiezeit untereinander im Austausch?

Tresor I: Wir teilen fleißig miteinander Bilder und Videos. Zum Beispiel haben beim ersten Schneefall einige der Aktiven einen Schneemann gebaut und mit KaGeHo-Schal eingekleidet. Zusammen in Erinnerungen an das vergangene Jahr schwelgen geht noch.

Was wäre in diesem Jahr für die KaGeHo besonders gewesen?

Tresor I: Es wäre das große 22-jährige Jubiläum gewesen, auf das wir schon seit zwei Jahren hinarbeiten, auch wenn auf den Tischen zu tanzen diesmal tabu gewesen wäre. (schmunzelt)

Nicole III: Wir hätten uns gefreut, das Zepter weiterreichen zu dürfen. Im April war eigentlich auch eine Ausstellung über die Vereinsgeschichte im Heimathaus angedacht, die so jetzt leider auch ausfallen musste. In einem Zoom-Meeting haben wir uns aber alle verkleidet und online eine kleine Party anlässlich des Jubiläums geschmissen.

Seit wann seid ihr beiden denn im Holtwicker Karneval aktiv?

Tresor I: Aktiv und in Feierlaune schon immer. Im Zentrum des Geschehens und richtig in die Gemeinschaft reingerutscht sind wir erst seit vergangenem Jahr. Mit dieser tollen Prinzessin würde ich aber direkt noch einmal an vorderster Front feiern.

Was fehlt euch am meisten?

Nicole III: Der Kontakt zu vielen Bekannten, Freunde ohne schlechtes Gewissen in den Arm nehmen zu können.

Tresor I: Da kann ich Nicole nur zustimmen.

Ihr lasst euch die gute Laune aber trotzdem nicht verderben. Worauf freut ihr Euch am meisten?

Tresor I: Party, ne? Ich bin fest überzeugt: Ein Programm bräuchten wir nicht einmal. Sobald wieder gefeiert werden darf, werden wir das Festzelt voll bekommen und die Hütte abbrennen lassen. (lacht)

2020 ist die KaGeHo auf Europareise durchgestartet: Gibt es denn schon Planungen für die kommende Session?

Nicole III: Ja, aber die sind noch geheim! (schmunzelt)

Tresor I: Dafür müssten die uns ja erstmal vom Thron loswerden.

Fühlt ihr euch gewappnet, die Holtwicker Narren noch ein Jahr länger zu regieren?

Nicole III: Na, auf jeden Fall!

Tresor I: Wenn man schon an der Macht ist… (lacht)

Habt ihr eine Botschaft, die ihr eurem Gefolge bis zur nächsten Sause – hoffentlich 2022 – mitgeben möchtet?

Nicole III: Noch haben wir alle Karneval im Herzen und das soll auch so bleiben! Wir freuen uns in dieser Zeit alle auf ein neues Prinzenpaar und halten das gemeinsam durch. Es ist ja ein Ende in Sicht.

Tresor I: Dazu sage ich nur: KaGeHo helau!