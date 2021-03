Die Stühle müssen weiter leer bleiben

Die Filmauswahl stand schon fest. Es sollten hauptsächlich Stücke gezeigt werden, die schon vor einigen Jahren gespielt wurden und beim Publikum besonders beliebt waren. „Stücke wie ,Up Düwels Schuffkaor’ hatte ich schon ausgesucht. Diese wären auf jeden Fall dabei gewesen“, ist Schwering enttäuscht darüber, dass auch diese Veranstaltung nicht stattfinden kann. „Wir als Hobby-Theatergruppe sind glücklich darüber, dass wir über so lange Jahre Menschen mit unseren Darbietungen begeistern konnten und die Zuschauer für einen Abend den Alltag vergessen lassen konnten“, resümiert Schwering. „Das hätten wir in diesem Jahr besonders gerne getan, leider ist das im Moment noch nicht möglich.“

Dennoch gibt er die Hoffnung nicht auf und ist optimistisch, dass die Filmaufführungen möglicherweise im Spätsommer oder Herbst stattfinden können. Dies sei aber noch in der Planung, ebenso wie ein neuer, fester Termin. „Es ist wirklich schwierig einzuschätzen, wie sich die Corona-Lage bis dahin entwickelt. Wir müssen einfach abwarten“, betont Schwering und möchte den Zuschauern die sich schon auf die Filmabende gefreut hatten einen kleinen Trost mitgeben: „Wi mött datt eenfach in de Tiett setten. Upschuoben is nich uphuoben.“