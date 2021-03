Hilfe beschränkt sich auf Terminsuche

Darfeld. Genau einen Monat ist es her, dass sich mehrere Darfelder zusammengetan haben, um der älteren Bevölkerung beim Vereinbaren des Impftermins unter die Arme zu greifen sowie als Fahrdienst den knapp 25 Kilometer langen Weg ins Dülmener Impfzentrum anzutreten. „Tatsächlich hatten wir mit etwas mehr gerechnet“, gibt Konrad Lengers, der die Aktion ins Leben gerufen hat, zu. So mussten die neun Ehrenamtlichen bisher noch nicht als Fahrdienst nach Dülmen agieren – bis jetzt. „Heute werde ich zum ersten Mal fahren“, verrät Lengers. Am Ostermontag folge dann die nächste Fahrt zur zweiten Impfung. Bereits ein wenig mehr angelaufen ist das Angebot, Impftermine für Hilfsbedürftige zu vereinbaren. „Bisher sind es drei“, bilanziert der Initiator.

Von Leon Eggemann