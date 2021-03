Weniger Einbrüche, mehr Diebstähle

Frau Venker, man müsste meinen, dass es in Zeiten, in denen alle zu Hause bleiben, auch weniger Diebstähle gibt. Trotzdem ist die Anzahl an Diebstählen in Rosendahl im Jahr 2020 von 144 auf 167 gestiegen. Wie erklären Sie sich das?

Britta Venker: Verwundert waren wir auch über die Gesamtfall-Zahlen im Kreis, die auch marginal gestiegen sind. Erklären kann ich das nicht wirklich zu 100 Prozent. Es ist tatsächlich so, dass wir eine Gruppe von Jugendlichen ermitteln konnten, die im vergangenen Jahr in Rosendahl etliche Diebstahlsdelikte verschiedenster Art begangen hat – sei es in Schulen oder Pfarrheime. Die eine oder andere Tat dürfte auf das Konto dieser Jugendlichen gehen.

Die Aufklärungsquote von Diebstählen ist gegenüber 2019 um zehn Prozent auf knapp 25 Prozent gestiegen. Wieso ist der Wert im Vergleich zu anderen Straftaten so gering?

Britta Venker: Der Diebstahl-Bereich ist sehr komplex. Bei speziellen Einzel-Bereichen wie dem Ladendiebstahl liegt die Quote beispielsweise bei 87 Prozent. Wenn aber Gegenstände aus einer Gartenlaube geklaut werden, ist die Spurenlage geringer, häufig sind diese Bereiche nicht verschlossen. Ohne Spuren und Zeugen ist es natürlich schwierig, solche Fälle aufzuklären. Rosendahl liegt schon über den Gesamtschnitt des Kreises, insgesamt liegt die Aufklärungsquote bei Diebstählen bei 23 Prozent. Wenn man bedenkt, dass die Quote bei Straftaten insgesamt bei knapp 50 Prozent liegt, ist der niedrigere Betrag bei Diebstählen auch dem Deliktsbereich geschuldet.

Mit Ausblick auf dieses Jahr wird es wohl immer mehr Lockerungen geben. Wird daher mit mehr Einbrüchen und Diebstählen gerechnet, weil potenzielle Täter eher die Gelegenheit dazu bekommen?

Britta Venker: Ganz schwierig, hier eine konkrete Prognose zu treffen. Tatsächlich hängt das von Tatmöglichkeiten und Täter-Gruppierungen ab.

Tatmöglichkeiten wie zum Beispiel das Schützenfest? Bieten solche Veranstaltungen, wenn sie denn stattfinden, eher die Gelegenheiten für Diebstähle?

Britta Venker: Bei den Fahrraddiebstählen schon. Interessant ist, dass mit 51 Fällen in Rosendahl im vergangenen Jahr ein Drittel aller Diebstahlsdelikte Fahrraddiebstähle waren. Aus Erfahrung unserer Ermittlung der vergangenen Jahre werden solche Taten allerdings größtenteils von überregionalen Tätergruppen begangen. Diese kommen wirklich mit Transportern vorgefahren, packen die Räder ein und fahren sofort weiter. Der Absatzmarkt liegt dabei nicht in unserem Bereich, viele geklaute Fahrräder werden daher hier nicht wiedergefunden.

Vergreifen sich solche überregionalen Tätergruppen auch an Pkw?

Britta Venker: Diebstähle aus Fahrzeugen sind eher ein klassisches Jugendphänomen. Von den 42 Delikten konnten auch hier einige der Jugendgruppe nachgewiesen werden. Regionale Täter schauen zum Teil, ob die Pkw-Türen nicht abgeschlossen sind oder finden im Auto Wertgegenstände. Dann wird auch mal das Fenster aufgebrochen. Was wir abseits davon immer wieder haben, sind Diebstähle aus Firmenfahrzeugen, auch in Rosendahl. Hier sind es eher überregionale Täter. In der Regel bleibt es selten bei einem Delikt, so stellen wir nach einem Diebstahl in Osterwick fest, dass auch in Coesfeld oder Billerbeck Firmenfahrzeuge aufgebrochen wurden.

Welche Möglichkeiten gibt es, sich gegen Diebstähle bestmöglich zu schützen?

Britta Venker: Bei Fahrrädern ist nach wie vor das klassische hochwertige Schloss und das Anschließen das beste Mittel. 100-prozentigen Schutz gibt es nicht, aber es senkt das Risiko. Bei Pkw sagen wir immer: Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände gehören nicht ins Auto.

Gibt es typische Standorte, wo besonders häufig geklaut wird?

Britta Venker: Bahnhöfe oder Bushaltestellen sind schon vermehrt betroffen. Allerdings hatten wir auch Serien von Fällen, wo E-Bikes aus unverschlossenen Schuppen oder Garagen geklaut wurden. Hochwertiges gehört letztendlich verschlossen. Hier gilt der Grundsatz: Je besser ich meine Sachen sichere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zum Diebstahl kommt.

Gleicher Grundsatz dürfte auch dabei helfen, Einbrüche zu verhindern, oder?

Britta Venker: Speziell bei den Wohnungseinbrüchen verzeichnen wir einen Rückgang, der natürlich auch mit der Pandemie begründet werden kann. Auch hier trifft der Aspekt der Sicherung zu. Einbrecher versuchen innerhalb der ersten fünf Minuten ins Haus zu gelangen, klappt das nicht, versuchen sie es nicht weiter. Mit technischen Vorrichtungen könnten zum Beispiel die Fenster gesichert werden, ansonsten ist es immer gut, nach außen den Eindruck zu erwecken, dass jemand zu Hause ist. Eine Lampe mit Zeitschalt-Uhr durchleuchten zu lassen, ist ein minimaler Kostenfaktor – und wesentlich schöner, als festzustellen, dass ein Dieb das ganze Haus auf den Kopf gestellt hat.

Sie haben es schon gesagt: Wohnungseinbrüche sind zurückgegangen. Dafür hat es vermehrt die Rosendahler Schulen getroffen…

Britta Venker: Kindergarten- und Schuleinbrüche sind eine klassische Straftat, die von heranwachsenden Jugendlichen begangen wird. Aus Schulen ist aber gar nichts zu holen. In der Regel ist die Beute im Verhältnis zum Schaden extrem gering – das steht in gar keiner Relation zueinander. Oftmals entstehen durch solche Einbrüche Schäden weit im fünfstelligen Bereich, das Diebesgut ist ein verschwindet geringer Teil davon.