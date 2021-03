Gemeinsam zum neuen Naturspielplatz

Mehr Möglichkeiten durch freiwillige Helfer und Spenden im Kindergarten St. Nikolaus in Holtwick

Holtwick. Die Kindergartenkinder sind wieder zurück im Kindergarten. Das schöne Wetter lockte unter anderem viele Kinder des St.-Nikolaus-Kindergartens in Holtwick nach draußen auf den Spielplatz. Hier ergaben sich aber Platzprobleme, da jede Gruppe eine abgetrennte Spielfläche benötigt. „Die Überlegungen zur Nutzung des anliegenden Gartens gab es schon seit längerer Zeit“, erklärt Dominik Erdelkamp, Verbundleitung der katholischen Kindergärten in Rosendahl, mit. Nun wurden diese Überlegungen in die Tat umgesetzt.