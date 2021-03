Hunde verharren noch in Ruheposition

Besonders schmerzhaft ist dabei der Ausfall sämtlicher Welpen- und Erziehungskurse. „Die Prägungsphase eines Hundes ist von enormer Bedeutung und reicht bis knapp zur 20. Lebenswoche“, verrät der DVG-Geschäftsführer. Durch den monatelangen Ausfall sämtlicher Angebote gab es für die Hunde der Kursteilnehmer keine Chance, in ihrem ersten Lebensabschnitt Kontakt zu anderen Vierbeinern aufzubauen und erste Formen des Sozialverhaltens zu erlernen. „Auch wenn die Hunde in den Kursen jetzt etwas älter sind, haben wir immer noch die Möglichkeit, sie richtig zu erziehen“, betont Sicking. Schritt für Schritt müsse nachgeholt werden, was in der Pandemie an Zeit verloren wurde. „Das braucht natürlich Engagement“, will Sicking nichts schönreden. Umso wichtiger sei es, nach Ostern, wenn es die Fallzahlen zulassen, immer weiter zur Normalität zurückzukehren.

Doch nicht nur die Hundeschule muss aktuell noch zurückstecken, gleiches Schicksal teilen die Hundesportler – egal ob Agility (Hunde-Parcour) oder eben der Schutzhund-Sport. „Zwischen den beiden Lockdowns wurde monatelang für Meisterschaften trainiert, die letztlich alle ausgefallen sind“, schildert Sicking. Hinzukomme, dass das Team Hund/Mensch gut eingespielt sein muss, um bei solchen Wettkämpfen antreten zu können. Wöchentliches Training ist dafür Pflicht. „Nach so langer Pause muss auch hier einiges nachgeholt werden“, weiß der Osterwicker. Dies sei vor allem für die Hunde sehr bedauerlich. „Knapp zwei Jahre lang können sie sich auf absoluten Spitzenniveau halten“, so Sicking. „Durch die Pandemie haben sie in ihrer besten Phase nicht die Möglichkeit, sich zu beweisen.“

Vor allem, was den Schutzhund-Sport angeht, rechnet er damit, dass einige Zeit vergehen wird, bis der DVG dort wieder in die Gänge kommt. „Einerseits ist es nun einmal ein zeitintensiver Sport, andererseits ist man abhängig von anderen Vereinsmitgliedern, da ein Großteil der Übungen im Team erfolgen“, zählt Sicking auf. Hier zeige sich ein Nachteil des Vereins, schließlich kommt ein größerer Teil der knapp 40 Mitglieder von außerhalb. „Es werden also wohl auch zeitliche Probleme auf uns zukommen“, schüttelt Sicking den Kopf. Trotzdem stehe man für den Re-Start bereits in den Startlöchern – in der Hoffnung, für Hund und Mensch bald wieder ein regelmäßiges Programm anbieten zu können.