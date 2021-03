Einlass zu Ostern nur mit Anmeldung

Personen, die zum Osterfest die Kirche besuchen wollen, haben ab Samstag (20. 3.) die Gelegenheit, sich für die Gottesdienste anzumelden. „Im Vergleich zu Weihnachten gibt es nun auch online die Möglichkeit, sich einen Platz in der Messe zu reservieren“, informiert Lisa Rahsing vom Pfarrbüro Holtwick. So finden Interessierte auf der Homepage der Kirchengemeinde ein Portal, das zum Anmeldevorgang führt. „Dort sind alle Termine aufgelistet. Es können dann der Tag und der Ort sowie die konkrete Messe ausgewählt werden“, ergänzt Rahsing. Anschließend müssen noch persönliche Daten eingegeben werden, bevor in den Pfarrbüros die Anfrage bearbeitet wird. „Wir schicken per E-Mail dann eine Bestätigung. Diese gilt es auszudrucken und zum Besuch des Gottesdienstes mitzunehmen“, schildert sie. Besonders wichtig ist dabei, dass sich jeweils nur eine Person per Online-Verfahren anmelden kann, Familien müssen den Vorgang also für jedes einzelne Familienmitglied wiederholen. „Wir sorgen aber natürlich dafür, dass Familien dann auch zusammensitzen können“, merkt Rahsing an. Neben der Online-Anmeldungen sind weiterhin auch Reservierungen per Telefon möglich. Diese werden in den jeweiligen Pfarrbüros angenommen. „Auch hier kann die Anmeldebestätigung per E-Mail oder auch per Post zugeschickt werden“, so Rahsing.

An den Ostertagen beginnt der Einlass zu den Gottesdiensten 30 Minuten vor Beginn. Um die Anmeldungen zu kontrollieren und die Sitzplätze zuzuteilen, werden ehrenamtliche Ordner vor Ort eingesetzt. „Natürlich sollte auch an die FFP2- oder an eine medizinische Maske gedacht werden“, fügt Holtmann hinzu. Für Personen, die die Messen nicht vor Ort besuchen wollen und dennoch Osterstimmung einfangen möchten, hat er noch eine Empfehlung: „Natürlich können die Gottesdienste online live bei uns auf der Homepage verfolgt werden.“