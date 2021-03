In wenigen Minuten zum Testergebnis

„Wichtig ist, dass vor dem Aufsuchen des Testzentrums online eine Registrierung erfolgt“, betont Schlütermann. Diese ist unter drk-teststationen.de/anmeldung möglich. Anzugeben ist auf der DRK-Internetseite neben den persönlichen Informationen auch in welchem Testzentrum der Abstrich durchgeführt werden soll. „Dabei handelt es sich aber nicht um einen Termin wie beim Impfzentrum“, schildert Gregor Veltkamp, Vizepräsident des DRK-Kreisverbandes. Bürgerinnen und Bürger müssen also nicht zu einer bestimmten Zeit kommen, vielmehr kündigen sie so an, dass sie im Laufe des Tages das Testzentrum besuchen werden. „So wissen unsere Mitarbeiter vor Ort, mit wie vielen Menschen sie rechnen müssen“, ergänzt Schlütermann.

Im Rathaus dient die hintere Glastür des Sitzungssaals als Eingang zum Testzentrum. Dort empfängt DRK-Helferin Monika Wetzel Personen, die getestet werden wollen, und stattet sie mit einem QR-Code aus. „Über diesen wird letztendlich das Ergebnis per E-Mail mitgeteilt“, erklärt Veltkamp. Direkt im Anschluss nimmt Brigitte Buffi de Galo den eigentlichen Test vor. Danach geht es für die Besucher über die Längsseite des Sitzungssaals wieder nach draußen. Bis das Ergebnis aussteht, dauert es knapp 15 Minuten. Anschließend bekommen die Besucher auf dem Handy eine Benachrichtigung über ihr Ergebnis und zusätzlich eine PDF-Datei mit einer Bestätigung des Tests. Für den Fall, dass das Ergebnis positiv ausfällt, wird ebenfalls sofort das Gesundheitsamt benachrichtigt. „So können mögliche Infektionsketten frühzeitig erkannt werden“, verdeutlicht Schlütermann.

Im gleichen Atemzug bittet er darum, bedacht mit der Option der kostenlosen Testung umzugehen. Zwar könne das DRK dem Anspruch der Bürger, die sich „im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten ... mindestens einmal pro Woche“, wie es in der neuen Testverordnung heißt, testen lassen können, gerecht werden – „Dennoch sollte sich jeder Gedanken machen, ob der Test wirklich notwendig ist“, appelliert Schlütermann. Begründen könne das Aufsuchen des Testzentrums beispielsweise eine Geschäftsreise oder der geplante Besuch von Familienangehörigen.