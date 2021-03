46 Kirchenaustritte im vergangenen Jahr

Wie er selbst unlängst festgestellt hat, habe in der Vergangenheit bei vielen Menschen der Kontakt zur Kirche stark nachgelassen. „Irgendwann kommt dann womöglich der Punkt, an dem sich Personen entscheiden, lieber auszutreten, weil sie nun einmal nicht mehr so viel mit der Kirche verbindet“, mutmaßt Holtmann. Wie er betont, würden solche Entscheidungen allerdings nicht kurzfristig, sondern vielmehr in einem langwierigen Prozess gefallen. Letztendlich kann er nur eigene Vermutungen äußern, ehemalige Mitglieder müssen bei ihrem Austritt keinen Grund für diese Entscheidungen angeben. „Manchmal wird noch das persönliche Gespräch gesucht, oftmals allerdings nicht“, so Holtmann, der sich im vergangenen Jahr auch über ein neues Mitglied in der Kirchengemeinde freuen durfte. „Und für dieses Jahr hat auch bereits eine Person angekündigt, eintreten zu wollen“, verrät er.

Welche Einflüsse auf die weiteren statistischen Zahlen für das Jahr 2020 eingewirkt haben, ist im Gegensatz zu den Austrittsgründen mehr als deutlich. „Natürlich hat auch uns das Coronavirus sehr stark eingeschränkt“, schildert Holtmann. Dies schlägt sich auch in der Statistik nieder. Waren es beispielsweise 2019 und 2018 jeweils 27 Trauungen pro Jahr, ist die Zahl 2020 stark eingebrochen – lediglich acht Paare gaben sich im vergangenen Jahr in der Kirche das Ja-Wort. „Theoretisch hätten wir noch mehr Trauungen durchführen können, aber wenn die Paare wissen, dass sie anschließend ihren Jubeltag nicht feiern können, verschieben sie ihn lieber“, hat Holtmann Verständnis für solche Entscheidungen. Ob auch in diesem Jahr die ein oder andere kirchliche Hochzeit abgesagt wird, hängt noch in der Schwebe. „Es kommt darauf an, wie das weitere Infektionsgeschehen und damit einhergehende Lockerungen aussehen“, kann Holtmann nur in die Glaskugel schauen. Ähnlich sieht die Entwicklung bei den Tauf-Zahlen aus – diese sind von 116 in 2019 auf 65 geschrumpft. „In den Vorjahren hatten wir immer mehr Taufen als Beerdigungen, das ist coronabedingt für 2020 anders“, sagt Holtmann. Dabei ist auch die Zahl an Beerdigungen im vergangenen Jahr von 105 (2019) auf 90 zurückgegangen.

Im Gegensatz zum Coronatrend stehen die Daten zu den Erstkommunionskindern und Firmlingen. So haben 2020 80 Kinder aus der Kirchengemeinde zum ersten Mal das heilige Sakrament der Kommunion empfangen – fünf mehr als noch 2019. Bei den Firmlingen sehen die Zahlen sogar noch besser aus: hier haben sich 88 Personen firmen lassen, 2019 waren es lediglich 62. „Das hat zwei Gründe“, erklärt Holtmann. Zum einen sei der Jahrgang aus 2019 deutlich kleiner gewesen, zum anderen wurde die Firmung bereits im Januar 2020 gefeiert – also vor Ausbruch der Pandemie. Diese beschäftigt Holtmann auch in diesem Jahr. Für ihn ist sicher: Das Coronavirus wird auch Einflüsse auf die Kirchenstatistik 2021 haben.