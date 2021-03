Eine erschütternde Reise durch die Zeit

Seine Aufzeichnungen beginnt er mit den Worten: „Als es im August 1939 aussah, dass es zu einem Kriege mit Polen kommen könnte, wurden auch deutscherseits alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Ich will nun in nachfolgenden Aufzeichnungen erlebte Kriegsereignisse, die unsere Familie oder unseren Hof betrafen, zu schildern versuchen.“ Als Bernhard Epmann 1943 stirbt, fährt seine Ehefrau Änne mit dem Schreiben bis zum Kriegsende in Rosendahl fort. 7 Es folgen chronologisch nach den Kriegsjahren aufgeschriebene Auszüge aus Sicht des Ehepaares über den Verlauf des zweiten Weltkrieges in Rosendahl und der Umgebung: Kriegsjahr 1939: 0 „Als erste Kriegsmaßnahme mussten wir unsere Schweissfuchsstute Renata stellen. Sie wurde am Sonntag, den 30. August, auf dem Osterwicker Sportplatz abgeliefert.“ 0 „In der Höpinger und Beerlager Gegend warfen englische Flieger die ersten Propaganda-Flugblätter ab.“ 0 „Nach Beendigung des dreiwöchigen Polenfeldzuges kam das Regiment Klemm von der Halbinsel Hela hier in Ruhequartiere. (...) Sie blieben etwa acht Wochen und zogen dann in das Bocholter Revier.“ Kriegsjahr 1940: 0 „Plötzlich am 9. Mai nachmittags war wieder Alarm und alle Truppen setzten sich in Marsch Richtung Holland.“ 0 „Am 10. Mai morgens zogen große Geschwader von Flugzeugen mit vielen Lärm über uns weg und wir wussten nun, dass auch dort Krieg war. Auch konnten wir deutlich Geschütz-Donner hören. Englische Flugzeuge kamen nun häufiger nach hier und warfen Flugblätter und Bomben.“ 0 Am 21. September wurden hier die ersten Phosphorbrandblättchen geworfen. Die Schulkinder wurden aufgeboten, um dieselben einzusammeln.“ Kriegsjahr 1941: 0 „Im Frühjahr 1941 fielen mehrere Sprengbomben auf der Beerlage (...) und in Osterwick.“ 0 „Darfeld wurde wieder im Juni heimgesucht, indem etwa sechs Sprengbomben niedergingen.“ 0 """„Eine Schreckenszeit erlebte Münster, als feindliche Flieger am 6., 7., und 8. Juli die Stadt heimsuchten und in allen Stadtteilen Spreng- und Brandbomben warfen, sodass eine Anzahl Personen getötet und noch mehr verwundet wurden. (...) Viele Einwohner flüchteten in die umgebenden Ortschaften. Auch auf unserem Hof haben 23 Personen zwei Tage im Stroh übernachtet.“ 0 „In den Abendstunden des 28. Dezembers erlebte Coesfeld erneut einen tückischen Angriff, indem ein sogenannter Lufttorpedo etwa 30 Häuser dem Erdboden gleich machte. Zwei Personen wurden getötet und 30 bis 35 verletzt. Fast alle Gebäude hatten Glasschäden.“ Kriegsjahr 1942: 0 „Der Winter setzte Anfang Januar mit sehr starker Kälte ein. Es waren Temperaturen von 20 Grad minus zu verzeichnen.“ 0 „Wie die Heeresleitung am 29. Januar bekanntgab, versuchen in der vergangenenen Nacht englische Flieger Münster anzugreifen, wurden aber abgewiesen.“ 0 „Als im Juni serbische Krieggefangenen in den Speicher bei Benning logiert wurden, wurden uns zwei davon zur Arbeit zugeteilt.“ 0 Am 9. März abends gegen 9 Uhr wurde unsere Gemeinde wieder von englischen Fliegern heimgesucht. Es fielen an die tausend Brandbomben.“ 0 „10. September: In der Nacht wurde ein englisches Flugzeug angeschossen und ging auf das Gehöft Feldkamp in Osterwick nieder. Ein großer Teil des Hauses bes. die Stallungen sind niedergebrannt.“ Kriegsjahr 1943: 0 "„Am 12. Januar kam Hubert (ältester Sohn, Jahrgang 1925) zum Arbeitsdienst in Reckenfeld bei Greven. Am 8. April wurde er entlassen.“ 0 „Am 13. April ist der Vater an den Folgen einer Blinddarm-Operation im Krankenhaus gestorben.“ 0 „Hubert wurde am 21. November zum Heeresdienst eingezogen.“ 0 „Am 10. Oktober 1943 war ein schwerer Angriff auf Münster und Coesfeld. Es gab viele Tote. (...) In Coesfeld gab es allein 180 Tote.“ 0 ""„Am 6. November ein neuer Angriff auf Münster, Geist und Roxel. Durch Brandbomben sind viele Bauernhöfe ausgebrannt.“ Kriegsjahr 1944: 0 „Am 8. Januar wurde Josef (weiterer Sohn, Jahrgang 1927) als Flakhelfer eingezogen und kam nach Mecklenbeck bei Münster.“ 0 „Am 16. Juni begann im Westen die Invasion. Von Darfeld waren auch mehrere an dieser Front. (...) Unser Hubert schrieb: ,Wir liegen zur Bewachung der Küste im Alarmzustand.’“ 0 „Vom 28. Juni kam der letzte Brief: ,Wir sind aus der Front heraus gezogen und liegen 3 Kilometer zurück als Regimentsreserve.’ Dann haben wir nichts mehr bekommen und nun sind es fast acht Wochen her, dass er nicht mehr schrieb, wir warten jeden Tag vergebens.“ 0 "„22. Oktober: Wir haben 18 "Mann Einquartierung bekommen, es sind Angehörige der V2.“ 0 „3. November: Heute ist von Hubert Nachricht gekommen. Er ist seit Anfang Juli im Westen an der Invasionsfront vermisst.“ 0 "„11. November: Wir halten für Hubert eine heilige Messe. Als ich zurückkam, war Josef da, vom Arbeitsdienst entlassen.“ 0 „30 November: Josef muss Soldat werden und kommt nach Stolpmünde in Pommern.“ 0 „25. Dezember: Heute ist das 6. Kriegsweihnachtsfest. Unsere Soldaten sind noch hier. Das Fest wird allen schwer, sie möchten zu Haus bei ihren Angehörigen sein. (...) Der Vater ist nicht mehr da, von Hubert hören wir noch nichts, Josef und Maria fehlen auch. Hoffentlich ist es das letzte Kriegsweihnachtsfest.“ Kriegsjahr 1945: 0 „Wir sind ins neue Jahr gerutscht. Die Zahl der Gefallenen und Vermissten wird immer größer. Unsere Abgaben werden immer größer.“ 0 „17. März: Josef schickt Grüße von Burgsteinfurt, er kommt nach Holland und darf nicht einmal zur Heimat.“ 0 „21. und 22. März: Großer Terrorangriff auf Coesfeld. Die Stadt ist vollständig zerstört.“ 0 „29. März: Heute kamen 250 Arbeitsdienstler von Gescher mit ihrem Führer nach hier. (...) Eine Stunde später kamen wieder Soldaten.“ 0 „30. März, Karfreitag: Die Lage wird immer schwieriger. Die Front rückt näher, die Einschläge vermehren sich. Immer wieder kommen Soldaten und bauen ihre Geschütze auf. Es wird Verteidigungsstelle. Wir müssen unsere Sachen packen und in den Keller bringen, der Feind ist schon bis Coesfeld vorgedrungen.“ 0 „Um 5 Uhr ist der Feind bis Osterwick, wo er sich teilt. (...) Um 7.30 Uhr steht er mit seinen Panzern auf dem Rosendahl. Es kommt zu gegenseitigem Beschuss.“ 0 „Gegen 10 Uhr wurde es ruhiger. Die Soldaten sind alle geflüchtet und wir kamen aus dem Keller heraus und der Feind kam nicht näher.“ 0 „Gegen 6 1/4 Uhr Samstagmorgen rollten die feindlichen Panzer den Hügel herunter. Überall war die weiße Fahne gehisst worden und Darfeld wurde kampflos übergeben.“ 0 „Ostern 1945: Auf der Straße rollen noch immer die Panzer. (...) Wir haben keinen Zugverkehr mehr, kein elektrisches Licht, keine Zeitung.“ 0 „Ostermontag: Heute haben zum ersten Mal die Glocken zum Hochamt geläutet.“