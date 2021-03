Um die Maßnahme noch in diesem Jahr durchzuführen, wird das von der Gemeinde beauftragte Büro „switch.on Energy – Engineering GmbH“ nun mit der Ausschreibung beginnen, die Vergabe könnte so bis zum Sommer abgeschlossen werden. „Über einige Wochen würde Rosendahl dann nach und nach ins rechte Licht gerückt werden“, so Gottheil. Wie die Verwaltung in der Sitzungsvorlage darstellt, könne durch die Modernisierung 86 485 Kilowattstunden pro Jahr eingespart werden. Die CO2-Einsparung über 20 Jahre betrage 1 021 Tonnen. Zusätzlich werde es durch die Langlebigkeit der LEDs im Vergleich zu konventionellen Leuchten zu Einsparungen bei den Wartungsintervallen kommen – die Einsparungen können dabei auf circa 20 000 Euro jährlich beziffert werden. „Auf Dauer werden wir alle mit der Maßnahme sparen. Jetzt müssen wir für die Zukunft in die Tasche greifen“, kam Tobias Espelkott (WIR) auf die KAG-Beiträge zu sprechen.

Dass die Umrüstung auf LEDs der richtige Schritt ist, davon sei auch Winfried Weber (Grüne) überzeugt. Er kritisierte allerdings, dass die Gemeindeverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage auf eine Beispielrechnung für die anfallenden Kosten für die Rosendahler Bürger verzichtet hat. „Wir können das den Menschen so nicht verkaufen“, bemängelte er.

Die Entscheidung, keine konkreten Zahlen in der Sitzungsvorlage integriert zu haben, begründete der Bürgermeister damit, dass die Berechnungen keine Allgemeingültigkeit hätten. So hänge der KAG-Beitrag pro Haushalt unter anderem von Faktoren wie die Anzahl an Leuchten in der Straße, der Straßenart (Anliegerstraße, Hauptverkehrsstraße etc.) sowie der Anzahl von Haushalten in der Straße ab. „In einer erwarteten Bandbreite von 50 bis 350 Euro wird es wohl liegen, das ist pauschal aber schwierig zu sagen“, schilderte Gottheil. In besonderen Fällen könne der KAG-Beitrag auch höher ausfallen. Statt der Festsetzung in der Sitzungsvorlage wolle die Gemeinde ein schriftlichen Anhörungsverfahren durchführen – Rosendahler sollen also per Brief über die konkrete Maßnahme von der Gemeinde informiert werden.

Ein Antrag von Winfried Weber, vorerst keinen Beschlussvorschlag zu fassen, bis in der Ratssitzung am Donnerstag (25. 3.) eine Beispiel-Rechnung vorgenommen wurde, wurde mehrheitlich abgelehnt. Stattdessen entschieden sich die Ausschussmitglieder, bei einer Enthaltung von Weber, der Beschlussvorlage der Gemeinde zu folgen. Diese sieht vor, das Büro „switch.on Energy – Engineering GmbH“ mit der Durchführung der Ausschreibung sowie der Umsetzung der Umstellung zu beauftragen, sowie das schriftlichen Anhörungsverfahren durchzuführen. Ob dieser Empfehlung des Ausschusses gefolgt wird, entscheidet der Gemeinderat.