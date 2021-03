100 Kilometer für den „Kootsch“

„Zu Beginn des ersten Lockdown im März 2020 hat sich Winni neben seiner Selbständigkeit einen Job gesucht, um nicht einfach Beiträge abzubuchen, sondern selbst die Kosten für das Studio decken und den Betrieb aufrecht erhalten zu können“, schildert Voss. „Dazu hat er sein Equipment an Mitglieder verliehen, für kostenlosen Zugang zu Online-Kursen gesorgt und weiter beraten.“ Voss selbst ist seit mittlerweile vier Jahren Mitglied und mit dem Fitnesscoach bereits bestens bekannt. „Da ist es für mich selbstverständlich, dass ich mich loyal zum Studio zeige, das so vom Coronavirus gebeutelt ist“, betont der 33-Jährige. Mit seinem Lauf will er nun ein Zeichen setzen, dass auch einzelne Personen in der Krise dabei helfen können, um örtliche Unternehmen zu unterstützen.

Warum er sich gerade für das Laufen entschieden, liegt für ihn auf der Hand. „Aufgrund der geschlossenen Fitnessstudios hab ich das Laufen für mich vermehrt entdeckt“, schmunzelt er. Dabei ist Voss eher im Motorsportbereich, genauer gesagt bei Motorradrennen, aktiv. „Nebenbei mache ich gerne Krafttraining. Seit dem Lockdown geht alles, im wahrsten Sinne des Wortes, seinen Lauf“, erklärt der Darfelder.

Damit er sein neues Hobby auch für den guten Zweck einsetzen kann, hat er sich etwas überlegt. „Ich hoffe natürlich jetzt auf möglichst viele Sponsoren, die mich bei meinem Lauf unterstützen“, wünscht sich Voss rege Beteiligung aus der Bevölkerung. Einen ersten Sponsor hat er bereits mit seinem Cousin Ralf Voss vom gleichnamigen Darfelder Autohaus gefunden. „Wir selbst sind in der glücklichen Situation, dass es uns auch trotz der Pandemie gut geht, da will man anderen, bei denen das schwieriger aussieht, natürlich helfen“, ist für Ralf Voss die Unterstützung selbstverständlich. Er hat seinem Cousin einen Geldbetrag pro Kilometer zugesichert. „Weitere Sponsoren, egal ob Privatpersonen, Unternehmer oder auch Mitglieder des Fitnessstudios, sind natürlich gerne gesehen“, ergänzt René Voss. Ein Kontakt zu ihm könne über WhatsApp (Tel. 017661009630) hergestellt werden. „Ob pro Kilometer oder insgesamt eine Summe gespendet werden möchte, ist dabei völlig egal“, merkt der Läufer an.

Das Wissen darüber, dass Geld für seinen Freund, dem „Kootsch“, auf dem Spiel steht, gibt ihm noch einmal einen großen Schub an Extramotivation. Und dennoch: Mit den 100 Kilometern wartet eine riesige Aufgabe auf ihn. „Dem bin ich mir auch absolut bewusst“, versichert Voss. In den vergangenen Wochen hat er sich bereits intensiv auf den bevorstehenden zweieinhalb-fachen Marathon vorbereitet. Allein in der vergangenen Woche hat er insgesamt 140 Kilometer abgerissen. „Meine längste Distanz am Stück liegt bei 60 Kilometern, da ist also noch ein gutes Stück bis zur 100“, weiß Voss.

Damit er bestens vorbereitet ist, hat er bereits einige Vorkehrungen getroffen. „Vorher werden natürlich so viele Nudeln wie möglich gegessen. Außerdem habe ich meiner Lebensgefährtin mehrere Standort durchgegeben, wo sie mich versorgen kann“, erklärt Voss. Ernähren wird er sich dabei von Honig, Rosinen, Datteln und Kartoffelbrei mit Olivenöl. „Das kriegst du alles schnell runter und es füllt die Energiereserven wieder auf“, so Voss. Immerhin rechnet er damit, während der 100 Kilometer etwa 8000 bis 9000 Kalorien zu verbrauchen – in der Hoffnung, dem „Kootsch“ auch in schwierigen Zeiten zur Seite stehen zu können.